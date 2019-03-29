Трое полицейских дали краснодарцу партию амфетамина, чтобы шантажировать его покупателей. И получили по 11 лет колонии

В Краснодаре суд в марте вынес приговор троим полицейским, которые передали мужчине наркотики, чтобы тот продал их

Речь идет об экс-оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков 25-летнем Дмитрии Беке и 28-летнем Владимире Клюкине, а также о бывшем старшем участковом уполномоченном полиции по Карасунскому округу УМВД России по Краснодарскому краю 29-летнем Артеме Вожжове.

В марте и апреле 2017 года полицейские, занимая эти должности, решили повысить показатели своей работы. В садоводческом товариществе «Виктория» поселка Пригородного они нашли местного жителя и передали ему амфетамин. Мужчина должен был привлечь местных жителей к его хранению и употреблению, однако он заявил о действиях полицейских в правоохранительные органы, сообщила 29 марта пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.