Трое полицейских дали краснодарцу партию амфетамина, чтобы шантажировать его покупателей. И получили по 11 лет колонии

Краснодарский край

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В Краснодаре суд в марте вынес приговор троим полицейским, которые передали мужчине наркотики, чтобы тот продал их

Речь идет об экс-оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков 25-летнем Дмитрии Беке и 28-летнем Владимире Клюкине, а также о бывшем старшем участковом уполномоченном полиции по Карасунскому округу УМВД России по Краснодарскому краю 29-летнем Артеме Вожжове.

В марте и апреле 2017 года полицейские, занимая эти должности, решили повысить показатели своей работы. В садоводческом товариществе «Виктория» поселка Пригородного они нашли местного жителя и передали ему амфетамин. Мужчина должен был привлечь местных жителей к его хранению и употреблению, однако он заявил о действиях полицейских в правоохранительные органы, сообщила 29 марта пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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По данным пресс-службы краевой прокуратуры, полицейские хотели спровоцировать преступления в сфере незаконного оборота психотропных веществ. Они планировали в дальнейшем задерживать покупателей и шантажировать, вымогая у них деньги в обмен на свободу.

Уголовное дело против Бека, Клюкина и Вожжова возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов) и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Материалы для дела предоставили сотрудники краевых управлений ФСБ и МВД.

Суд приговорил каждого из бывших полицейских к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 250 тыс. рублей.

Краснодар Наркотики Полиция Прокуратура Следственный комитет
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Трое полицейских дали краснодарцу партию амфетамина, чтобы шантажировать его покупателей. И получили по 11 лет колонии
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