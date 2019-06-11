Уголовное дело против журналиста Голунова закрыли. Задержавших его полицейских отстранили

«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления», — цитирует пресс-служба МВД России Колокольцева.

В пресс-службе МВД России отметили, что материалы внутреннего расследования направили в Следственный комитет России для оценки действий сотрудников полиции, задержавших журналиста. На время проверки их отстранили от службы. «Мною принято решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина», — добавил Колокольцев.

Колокольцев добавил, что обвинения с журналиста сняли. Сегодня его должны освободить из-под домашнего ареста, сообщает RT .

Как сообщали Юга.ру, Голунова, который занимался громкими расследованиями о коррупции и злоупотреблениях власти, задержали в центре Москвы 6 июня. Полицейские заявили, что в рюкзаке и квартире журналиста нашли N-метилэфедрон и кокаин. Голунов отрицал свою вину — он уверял, что наркотики ему подбросили.

8 июня журналисту предъявили обвинение в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере. В этот же день Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца. При этом экспертиза не обнаружила следов наркотиков в биоматериалах Голунова.

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн 10 июня сообщил, что дело Голунова передали из МВД в Следственный комитет России. Генпрокуратура РФ потребовала предоставить ей материалы этого дела. Адвокат журналиста 11 июня обжаловал решение суда о его домашнем аресте.