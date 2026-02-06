В Краснодарском крае выходные будут холодными, ветреными и дождливыми
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 7-8 февраля
Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 7-8 февраля ожидается дождь, а в горах — мокрый снег и снег. В воскресенье, 8 февраля, на юге края прогнозируют ливень с грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с. На дорогах в выходные возможен гололед.
Температура воздуха 7 февраля ночью — от -3 °С до 2 °С, днем — 4-9 °С, на юге края воздух прогреется до 16 °С. 8 февраля ночью — от -1 °С до 4 °С, днем — 3-8 °С. В горах ночью 7 февраля — от -5 °С до 0 °С, днем — от -3 °С до 2 °С, 8 февраля ночью и днем — от -6 °С до -1 °С.
На Черноморском побережье ожидается дождь. Ветер усилится до 12 м/с, местами — до 15-20 м/с. Температура воздуха 7 февраля ночью — 7-12 °С, днем — 11-16 °С, 8 февраля ночью и днем — 5-10 °С.
По данным синоптиков, в Краснодаре выходные тоже будут дождливыми. Температура воздуха ночью — 0-2 °С, днем — 5-10 °С.
