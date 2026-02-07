В Краснодаре открылся коллажный клуб. Что это такое и как в него вступить?

«Мы будем создавать коллажи, предаваться бумажному рукотворчеству, развивать креативность и прокачивать свою художественную жилку, изучать и пробовать разные техники и приемы и вообще просто творить в свое удовольствие», — рассказали организаторы.

Участники будут исследовать коллаж как самостоятельный художественный метод и как вспомогательную технику в разных видах искусства. Клуб подойдет для тех, кому хочется больше творчества в жизни, прокачки креативных навыков, больше узнать об этой технике и научиться в ней работать.

Занятия будут проходить по вторникам в 19:00 в книжном магазине «Чарли» на улице Коммунаров, 58. Разовое занятие обойдется в 1200 рублей, абонемент на четыре урока — 3500 рублей.

Инструменты и материалы предоставляют. Подробности уточняйте у организаторов.

Коллаж — это художественная техника и произведение, созданное путем наклеивания на основу разнородных материалов (бумаги, ткани, фотографий, вырезок из газет и журналов), которые сочетаются в единую композицию. Изображения часто строятся на контрасте, игре смыслов, неожиданных сочетаниях. Коллаж может выражать сложные идеи, эмоции или социальные комментарии через визуальные аллюзии и метафоры.

