В Москве задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова

Журналиста задержали в 14:40 на Цветном бульваре, сообщает «Медуза». Согласно протоколу, при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. Позже еще один сверток нашли у него дома. Экспертиза выяснила, что это мефедрон — синтетический наркотик. В пакете из рюкзака находилось 3,56 грамма.

Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса). Он отрицает все обвинения и утверждает, что эти пакеты ему не принадлежат, рассказал «Медузе» адвокат Дмитрий Джулай. В момент освидетельствования журналиста стали волочь по полу, один из полицейских ударил Голунова кулаком в щеку. По словам адвоката, спецкора «Медузы» также пинали ногами в грудь и отказались вызвать ему скорую помощь.

По словам журналиста, с момента задержания он требовал вызвать адвоката, но к его требованиям не прислушались более 12 часов. «Би-би-си» пишет, что спецкору «Медузы» не позволяли связаться с близкими и коллегами, и только в 3:42 утра 7 июня следователь Игорь Лопатин позвонил одной из коллег Голунова и сообщил о задержании.

По данным адвоката Джулая, полицейские отказались провести процедуру смыва с рук, которая могла бы опровергнуть или подтвердить, прикасался ли Голунов к наркотикам или употреблял ли он их.

Иван Голунов работает в отделе расследований издания «Медуза» и известен материалами о злоупотреблениях мэрии Москвы. Среди его громких публикаций — тексты о том, кто заработал на новогоднем оформлении столицы, о том, в какие регионы из за какие деньги будут вывозить миллионы тонн мусора из Москвы, о многомиллиардной недвижимости семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. До «Медузы» Голунов работал в «Ведомостях», Forbes, РБК и на телеканале «Дождь». В мае журналист выпустил материал о «черных кредиторах» — микрофинансовых организациях, захватывающих жилье должников.

Основатели «Медузы» Галина Тимченко и Иван Колпаков заявили об уверенности в том, что Голунов невиновен. «У нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого», — написали коллеги журналиста.