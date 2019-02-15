В Ростове полицейские в подвале пытали людей и заставляли признаваться в хранении наркотиков

В Ростове предъявили обвинение трем полицейским, которые в подвале пытали жителей и требовали признаться в хранении наркотиков

Двое молодых людей рассказали RT, что в мае 2018 года их задержали на остановке. Перед ними остановилась машина, оттуда вышли двое мужчин в штатском — оперуполномоченные Роман Халимов и Максим Сердюченко. Они надели на парней наручники, затолкали их в машину и доставили в отдел полиции. Затем задержанных отвели в пристройку с подвалом.

Полицейские стали проверять их карманы. Молодые люди рассказали, что у них не было ничего запрещенного. Тогда правоохранители потребовали подписать протоколы о хранении наркотиков.

«Достали черный мешок, набитый разными наркотиками, и предложили выбрать что-то из этого ассортимента. Героин, говорят, вам рано, так что держите по пакетику спайса. Мы отказались. Тогда оперативники заставили раздеться, а потом приковали наручниками к перекладине под потолком и стали избивать. Приставляли к головам пистолет со взведенным курком, грозились пристрелить и закопать трупы», — рассказал изданию один из пострадавших.

Он добавил, что через несколько часов полицейские привели в подвал мужчину, которого называли Чикатило. Мужчина разделся и встал рядом с задержанными, а оперативники стали делать фотографии, угрожая парням опубликовать снимки в интернете, если те не подпишут протоколы.

Периодически, по словам рассказчиков, в подвал спускался начальник отдела Владислав Сергеев. В итоге один из молодых людей подписал протокол. После этого полицейские потребовали позвонить родителям, чтобы те приехали в отдел полиции. Правоохранители пригрозили отцу одного из задержанных, что молодой человек может не доехать до СИЗО живым, и потребовали деньги. Мужчина передал полицейским 30 тыс. рублей. Мать другого сказала, что у нее нет денег, и молодого человека отпустили.

На следующий день против задержанного возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.