В Ростове полицейские в подвале пытали людей и заставляли признаваться в хранении наркотиков

Ростовская область

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В Ростове предъявили обвинение трем полицейским, которые в подвале пытали жителей и требовали признаться в хранении наркотиков

Двое молодых людей рассказали RT, что в мае 2018 года их задержали на остановке. Перед ними остановилась машина, оттуда вышли двое мужчин в штатском — оперуполномоченные Роман Халимов и Максим Сердюченко. Они надели на парней наручники, затолкали их в машину и доставили в отдел полиции. Затем задержанных отвели в пристройку с подвалом.

Полицейские стали проверять их карманы. Молодые люди рассказали, что у них не было ничего запрещенного. Тогда правоохранители потребовали подписать протоколы о хранении наркотиков.

«Достали черный мешок, набитый разными наркотиками, и предложили выбрать что-то из этого ассортимента. Героин, говорят, вам рано, так что держите по пакетику спайса. Мы отказались. Тогда оперативники заставили раздеться, а потом приковали наручниками к перекладине под потолком и стали избивать. Приставляли к головам пистолет со взведенным курком, грозились пристрелить и закопать трупы», — рассказал изданию один из пострадавших.

Он добавил, что через несколько часов полицейские привели в подвал мужчину, которого называли Чикатило. Мужчина разделся и встал рядом с задержанными, а оперативники стали делать фотографии, угрожая парням опубликовать снимки в интернете, если те не подпишут протоколы.

Периодически, по словам рассказчиков, в подвал спускался начальник отдела Владислав Сергеев. В итоге один из молодых людей подписал протокол. После этого полицейские потребовали позвонить родителям, чтобы те приехали в отдел полиции. Правоохранители пригрозили отцу одного из задержанных, что молодой человек может не доехать до СИЗО живым, и потребовали деньги. Мужчина передал полицейским 30 тыс. рублей. Мать другого сказала, что у нее нет денег, и молодого человека отпустили.

На следующий день против задержанного возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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Этот молодой человек признался изданию, что до этого проходил свидетелем по делу о наркотиках и раньше употреблял «соль», однако потом встал на учет в диспансер.

Адвокат потерпевшего рассказала, что позже удалось доказать невиновность подзащитного и уголовное дело закрыли. Это произошло после того, как у полицейских, пытавших молодых людей, нашли крупную партию наркотиков.

Юга.ру писали, что в июне 2018 года в отделении по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Ленинского района Ростова нашли 10 кг различных веществ, в том числе героина, гашиша и синтетических наркотиков. После этого сотрудников отделения, включая начальника, в кабинете которого и обнаружили наркотики, уволили в полном составе.

В пресс-службе МВД по Ростовской области RT сообщили, что в отношении трех полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело. Им предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, мошенничестве и получении взятки.

Также RT стали известны случаи, когда эти трое полицейских пытали и других задержанных. Уточняется, что во время пыток был задействован мужчина по прозвищу Чикатило. Изданию не удалось выяснить, занимаются ли следователи его поиском. Полицейские Халимов и Сердюченко находятся под арестом, их начальник Сергеев скрывается.

Наркотики Полиция пытки Ростов-на-Дону
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