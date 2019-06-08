С пикетами в поддержку Ивана Голунова в Краснодаре вышли журналист Сергей Бурцев и городская активистка

В Краснодаре 8 июня продолжаются одиночные пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали в Москве

Краснодарские журналисты и активисты продолжают поддержку коллеги из издания «Медуза» Ивана Голунова, которого задержали в Москве на Цветном бульваре по обвинению в сбыте наркотических веществ в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса). Журналист все обвинения отрицает. Коллеги считают, что преследование связано с его профессиональной деятельностью.

В субботу 8 июня на одиночный пикет вышел журналист Сергей Бурцев, а также городская активистка Анастасия Кхухуренко.

После задержания Ивана осмотрел врач скорой помощи. Есть подозрения на перелом ребер и сотрясение мозга. По словам адвокатов Дмитрия Джулая и Ольги Динзе, врачи настаивают на госпитализации задержанного.