С пикетами в поддержку Ивана Голунова в Краснодаре вышли журналист Сергей Бурцев и городская активистка
В Краснодаре 8 июня продолжаются одиночные пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали в Москве
Краснодарские журналисты и активисты продолжают поддержку коллеги из издания «Медуза» Ивана Голунова, которого задержали в Москве на Цветном бульваре по обвинению в сбыте наркотических веществ в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса). Журналист все обвинения отрицает. Коллеги считают, что преследование связано с его профессиональной деятельностью.
В субботу 8 июня на одиночный пикет вышел журналист Сергей Бурцев, а также городская активистка Анастасия Кхухуренко.
После задержания Ивана осмотрел врач скорой помощи. Есть подозрения на перелом ребер и сотрясение мозга. По словам адвокатов Дмитрия Джулая и Ольги Динзе, врачи настаивают на госпитализации задержанного.
Профсоюз журналистов и работников СМИ подготовил открытое письмо, которое подписало уже более 3,5 тысяч человек. Документ будет направлен в ГУ МВД по Москве, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.
Ранее в Краснодаре на одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова вышли главный редактор портала Юга.ру Артем Беседин и главный редактор издания «Свободные медиа» Владислав Янюшкин.
Журналист Иван Голунов занимался расследованиями о злоупотреблениях мэрии Москвы. Широкую известность получили его материалы о заработках на новогоднем оформлении столицы, о вывозе мусора из Москвы и о недвижимости семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. До отдела расследований «Медузы», Иван работал в издании «Ведомости», Forbes, РБК и на телеканале «Дождь».
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