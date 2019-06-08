Журналист Юга.ру Валерия Дульская вышла с одиночным пикетом в защиту Ивана Голунова
Краснодарская журналистка вышла на одиночный пикет у краевой администрации
Серию одиночных пикетов в защиту журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, задержанного в Москве, продолжила сотрудница издания Юга.ру Валерия Дульская. Она вышла с протестом к зданию администрации Краснодарского края вечером 8 июня.
Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Его официально обвиняют в сбыте наркотических веществ в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса). Журналист обвинения отрицает. Коллеги Голунова по всей России выступили с поддержкой сотрудника отдела расследований «Медузы», который занимался громкими расследованиями в деятельности мэрии столицы.
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На место пикета прибыл наряд полиции, но блюстители порядка журналистку не тронули. Акция состоялась без происшествий.
На данный момент известно, что Голунова доставили в Никулинский суд Москвы, где следствие требует для задержанного меру пресечения — арест. Ранее Ивана в больнице обследовали врачи, где диагностировали гематому затылочной области головы, ссадины на грудной клетке, ушибы 10 и 11 ребра и подозрение на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал открытое письмо, которое подписало уже более 3,5 тысяч человек. Это письмо будет направлено в ГУ МВД по Москве, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.
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