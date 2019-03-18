Чеченский правозащитник Титиев получил четыре года за хранение наркотиков

Шалинский городской суд вынес приговор руководителю грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву

Напомним, в окончательной редакции Титиеву предъявили обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Дело рассматривалось в закрытом режиме. Обвинение запрашивало для него четыре года колонии. Адвокаты утверждали, что в материалах дела есть нестыковки, процессуальные нарушения и грубые ошибки при составлении документов.

Как сообщали Юга.ру, Оюба Титиева задержали утром 9 января, когда он направлялся на работу, после обыска его автомобиля, где нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Сам Титев утверждает, что наркотики ему подкинули. В тот же день против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, 10 января ему предъявили обвинение, после чего арестовали.

По словам Титиева, «задержание» провели дважды. На окраине села Курчалой люди в камуфляжной форме с нашивками «ГБР» (группа быстрого реагирования) остановили его машину, обыскали, якобы нашли в ней наркотики и отвезли мужчину в отдел полиции. Когда в РОВД Титиев заявил, что досмотр и его задержание были незаконны из-за ряда нарушений — в частности, не было понятых, сотрудник полиции ответил: «Хочешь по закону — будет по закону». После, рассказал Титиев, его посадили в его автомобиль, рядом с ним сел сотрудник полиции и они выехали с территории РОВД. Вскоре их остановили сотрудники ДПС, ситуация повторилась, но уже в присутствии понятых. Затем Титиева снова доставили в отдел, где взяли биологические образцы.