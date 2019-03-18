Чеченский правозащитник Титиев получил четыре года за хранение наркотиков
Шалинский городской суд вынес приговор руководителю грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву
Оглашение приговора длилось почти 10 часов. Решением суда Титиев приговорен к четырем годам колонии-поселения.
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Напомним, в окончательной редакции Титиеву предъявили обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Дело рассматривалось в закрытом режиме. Обвинение запрашивало для него четыре года колонии. Адвокаты утверждали, что в материалах дела есть нестыковки, процессуальные нарушения и грубые ошибки при составлении документов.
Как сообщали Юга.ру, Оюба Титиева задержали утром 9 января, когда он направлялся на работу, после обыска его автомобиля, где нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Сам Титев утверждает, что наркотики ему подкинули. В тот же день против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, 10 января ему предъявили обвинение, после чего арестовали.
По словам Титиева, «задержание» провели дважды. На окраине села Курчалой люди в камуфляжной форме с нашивками «ГБР» (группа быстрого реагирования) остановили его машину, обыскали, якобы нашли в ней наркотики и отвезли мужчину в отдел полиции. Когда в РОВД Титиев заявил, что досмотр и его задержание были незаконны из-за ряда нарушений — в частности, не было понятых, сотрудник полиции ответил: «Хочешь по закону — будет по закону». После, рассказал Титиев, его посадили в его автомобиль, рядом с ним сел сотрудник полиции и они выехали с территории РОВД. Вскоре их остановили сотрудники ДПС, ситуация повторилась, но уже в присутствии понятых. Затем Титиева снова доставили в отдел, где взяли биологические образцы.
61-летний Оюб Титиев — бывший школьный учитель, он создал одну из первых в Чечне детских секций бокса. Во время первой чеченской кампании занимался помощью семьям в поиске погибших и пропавших без вести; участвовал в гуманитарных проектах; занимался защитой мусульман, оказавшихся в заключении, от дискриминации.
Титиев возглавил «Мемориал» в Чечне после похищения и убийства правозащитницы Натальи Эстемировой.
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