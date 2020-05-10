На Кубани за сутки выявили 99 новых случаев коронавируса, один пациент скончался

За последние сутки в России выявили 11 тыс. 12 заболевших коронавирусом 83 регионах. Выздоровели 2 тыс. 390 человек, умерли 88 пациентов. Таким образом, к 10 мая коронавирус в стране диагностировали у 209 тыс. 688 человек , за все время наблюдений выздоровели 34 тыс. 306 заболевших, а 1 тыс. 915 пациентов скончались, написал RT .

Больше всего зараженных в Москве (5 тыс. 551), Московской области (1 тыс. 113) и Санкт-Петербурге (414). На юге России и Северном Кавказе коронавирус диагностировали: на Кубани у 99 человек, один пациент умер , в Дагестане — 93, в Ростовской области — 89, в Кабардино-Балкарии — 77, Северной Осетии — 70, Ингушетии — 47, Ставропольском крае — 38, Чечне — 26, Карачаево-Черкессии — 18, Адыгее — 4.

По данным краевого оперштаба, среди новых 99 заболевших коронавирусом 48 пациентов мужчины и 51 женщина. Их возраст от 1 года до 89 лет. В числе заболевших шестеро детей. Так, в Краснодаре заболели два ребенка 10 и 11 лет, в Динском районе коронавирус диагностировали у годовалого ребенка и 14-летнего подростка, в Апшеровском районе заболел трехлетний ребенок, а в Выселковском — пятилетний.

По данным краевого минздрава, к 10 мая в медицинские учреждения региона с подозрением на коронавирус обратились 5 тыс. 178 человек, в том числе 615 детей. На сегодняшний день COVID-19 выявлен к 1 тыс. 929 человек, в числе заболевших 106 детей . Выздоровели 628 пациентов, умерли 22 человека .

В обсерваторах Кубани на двухнедельной изоляции находятся 1 тыс. 934 человек. Роспотребнадзор провел 32 тыс. 256 исследований на коронавирусную инфекцию, а в лабораториях минздрава — 76 тыс. 780 исследований.