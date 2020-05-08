В Геленджике получил выговор казак карантинного патруля, который обратился к актрисе Анне Банщиковой

8 мая стало известно о выговоре казаку, который в составе мобильного патруля разговаривал на улице Геленджика с Анной Банщиковой

Как писали Юга.ру, на Кубани продолжает действовать карантин. Его соблюдение контролируют специальные мобильные патрули, в состав которых входят росгвардейцы, казаки, общественники и полицейские.

7 мая в соцсетях, в том числе в паблике Typodar, появилось видео, в котором отряд контроля обратился к женщине, сидящей на лавочке в Геленджике. Ей оказалась актриса Анна Банщикова. Она сыграла главную роль в сериале «Ищейка», действие которого также происходит в Геленджике.

На кадрах видно, что Банщикова сидит на лавочке с ребенком. Она попросила представиться казака, однако тот не ответил ей и потребовал документы. После этого женщина указала ему, что она «актриса Анна Банщикова»? и потребовала дать ей имя и фамилию казака-дружинника.