В Геленджике получил выговор казак карантинного патруля, который обратился к актрисе Анне Банщиковой
8 мая стало известно о выговоре казаку, который в составе мобильного патруля разговаривал на улице Геленджика с Анной Банщиковой
Как писали Юга.ру, на Кубани продолжает действовать карантин. Его соблюдение контролируют специальные мобильные патрули, в состав которых входят росгвардейцы, казаки, общественники и полицейские.
7 мая в соцсетях, в том числе в паблике Typodar, появилось видео, в котором отряд контроля обратился к женщине, сидящей на лавочке в Геленджике. Ей оказалась актриса Анна Банщикова. Она сыграла главную роль в сериале «Ищейка», действие которого также происходит в Геленджике.
На кадрах видно, что Банщикова сидит на лавочке с ребенком. Она попросила представиться казака, однако тот не ответил ей и потребовал документы. После этого женщина указала ему, что она «актриса Анна Банщикова»? и потребовала дать ей имя и фамилию казака-дружинника.
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«Что вам давать? Вам муж будет давать», — ответил ей мужчина.
По данным ТАСС, актриса также указывала на то, что он был пьян.
8 мая атаман Геленджикского районного казачьего общества войсковой старшина Константин Зырянов сообщил, что казак получил выговор за свое поведение:
«Анна Борисовна, хочу доложить вам, что за недостойное поведение с женщиной, за слова, порочащие честь казачьего мундира, казак-дружинник Анатолий Васильев получил строгий выговор».
Атаман добавил, что Васильев был абсолютно трезв, а «медленная речь — это его манера разговора», цитирует его ТАСС.
В пресс-службе агентству добавили, что конфликт удалось решить, так как актрисе донесли информацию об ограничительных мерах при карантине, а с казаком провели беседу.
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