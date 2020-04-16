Болеют ли дети COVID-19? Врач-педиатр собрал все имеющиеся данные

«В целом симптомы COVID-19 сходны у детей и взрослых, но у детей инфекция чаще протекает в легкой и бессимптомной форме, хотя случаи тяжелого течения заболевания также описаны». Врач-педиатр клиники доказательной медицины DocDeti Роман Шиян отвечает на главные вопросы о коронавирусной инфекции.

— Дети любого возраста могут заболеть COVID-19, но заболевание у детей регистрируется намного реже, чем у взрослых . В целом, по данным из разных стран, случаи заболевания у детей составляют от 1 до 5% от всех подтвержденных случаев этой инфекции [1]. На 2 апреля 2020 года в США из 149 тыс. 760 подтвержденных случаев заболевания только 1,7% было у детей (хотя дети составляют около 22% населения США) [2].

Передается ли этот вирус через грудное молоко? Точно неизвестно, может ли передаваться вирус через грудное молоко. Есть сообщение из Китая о том, что вирус не был обнаружен в грудном молоке у женщин с подтвержденным диагнозом COVID-19, но в этой работе было исследовано грудное молоко только от шести женщин [3].

Возможна ли внутриутробная передача вируса? В описании 38 случаев заболевания у беременных женщин из Китая не было зарегистрировано ни одного случая внутриутробной передачи этой инфекции [4]. В более поздней работе было описано три случая (из 33) SARS-CoV-2 положительной пневмонии, развившейся у новорожденных детей первых двух дней жизни, рожденных оперативным путем от женщин с подтвержденным диагнозом COVID-19. Все заболевшие дети, включая недоношенного ребенка, рожденного в сроке 31 недели, выздоровели [5].

Отличаются ли симптомы болезни у детей и взрослых? В целом симптомы COVID-19 сходны у детей и взрослых, но у детей инфекция чаще протекает в легкой и бессимптомной форме , хотя случаи тяжелого течения заболевания также описаны [1]. Из 291 ребенка и 10 тыс. 944 взрослых с подтвержденной инфекцией в США повышение температуры тела было у 56% детей и 71% взрослых, кашель — у 54% детей и 80% взрослых, затруднение дыхания — у 13% детей и 43% взрослых; хотя бы один из этих симптомов был у 73% детей и 93% взрослых [2]. Другими симптомами были: мышечные боли (23% детей и 61% взрослых), насморк (7%), воспаление горла (24% детей и 35% взрослых), головные боли (28% детей и 58% взрослых), тошнота и рвота (11% детей и 16% взрослых), боли в животе (6% детей и 12% взрослых), понос (13% детей и 31% взрослых) [2]. Из 171 ребенка с подтвержденной инфекцией в Китае не было никаких симптомов у 16% детей, повышение температуры тела было у 42% детей, кашель — у 49%; 19% детей имели симптомы инфекции верхних дыхательных путей и 65% пневмонию, а некоторые дети имели только кишечные симптомы [6].

Возможно ли тяжелое течение болезни у детей? Большинство детей имеют бессимптомную инфекцию или заболевание легкой или средней степени тяжести и выздоравливают в течение 1-2 недель [1]. Однако имеются сообщения и о случаях тяжелого и критического течения заболевания и единичных случаях смерти среди детей [1,2]. Факторами риска тяжелого течения болезни в США среди детей были возраст младше 1 года и наличие сопутствующих заболеваний: хронические заболевания легких и сердца, иммуносупрессия (злокачественные новообразования, химио- и лучевая терапия, пересадка органов, лечение высокими дозами глюкокортикостероидов) [2].

Почему дети болеют COVID-19 меньше взрослых и инфекция у них чаще протекает в легкой форме в сравнении с взрослыми? Точного ответа на этот вопрос нет . Возможными объяснениями могут быть: 1) различия иммунного ответа на коронавирус у детей и взрослых; 2) более частое наличие других респираторных вирусов у детей, которые могут конкурировать с коронавирусом, тем самым снижая вирусную нагрузку; 3) различия в количестве белка ACE2 (который является рецептором для вируса) на поверхности клеток в разных отделах дыхательных путей и других органов у детей и взрослых [7].

Как часто детям требуется госпитализация в связи с COVID-19? В США из 2 тыс. 572 случаев подтвержденной инфекции у детей необходимость в госпитализации была у 6-20% детей, а в интенсивной терапии — у 0,58-2% детей [2]. В Китае в описании 171 случая заболевания у детей интенсивная терапия потребовалась трем детям; все они имели сопутствующие заболевания (гидронефроз, лейкоз, инвагинация кишечника) [6]. В работе из Ломбардии (Италия) из 1 тыс. 591 пациента, госпитализированного в отделение интенсивной терапии, только четыре были в возрасте младше 20 лет [8].

Какое значение имеет лабораторное подтверждение заболевания? Лабораторное подтверждение заболевания у детей не имеет большого клинического значения, так как лечение детей с COVID-19 в целом не отличается от лечения детей с другими респираторными инфекциями. Отмечается достаточно высокая частота ложноотрицательных результатов при исследовании методом ОТ-ПЦР. В Китае при исследовании материала из носоглотки частота ложноотрицательных результатов составляла 37%, а из ротоглотки — 68% [9]. Также возможны ложноположительные результаты. Выделение других респираторных вирусов и бактерий (вируса гриппа, респираторно-синцитального вируса, микоплазмы и других) не исключает COVID-19. В одном исследовании, проведенном в Китае, у 8 из 20 детей помимо коронавируса SARS-CoV-2 были выделены и другие возбудители респираторных инфекций [10].

Какое лечение проводится детям с COVID-19? Лечение COVID-19 у детей в целом не отличается от лечения других вирусных респираторных инфекций . Проводится симптоматическое и поддерживающее лечение. Как и со многими другими вирусными инфекциями, известно большое количество лекарственных средств, которые оказывают влияние на вирус в пробирке, но неизвестно, влияют ли эти средства на течение и прогноз заболевания у живого человека. В настоящее время проводятся экспериментальные исследования таких средств на заболевших людях. На текущий момент опубликованные результаты завершенных клинических испытаний не сильно обнадеживают. Возлагаются надежды на применение переливания плазмы крови, полученной от выздоровевших людей, для лечения тяжелых случаев заболевания [11,12].

Что насчет ибупрофена для симптоматического лечения COVID-19? Опубликованы сообщения от врачей из Европы, работающих в очаге инфекции, о том, что прием ибупрофена может быть связан с более тяжелым течением заболевания [13]. ВОЗ считает, что в настоящее время нет убедительных данных, чтобы делать рекомендации против применения ибупрофена [14]. Однако в условиях неопределенности, вероятно, разумно использовать парацетамол, а не ибупрофен в качестве жаропонижающего средства первого выбора, а при необходимости использования ибупрофена применять его в минимально эффективных дозах.

Когда появится вакцина против COVID-19? По оптимистичным прогнозам, разработка и испытания вакцины займут не менее 18 месяцев.