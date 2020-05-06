Глава Роспотребнадзора объяснила, как в России будут снимать ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 6 мая представила план поэтапного снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса
Напомним, 28 апреля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и губернаторами, во время которого сообщил о продлении нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. После чего, по словам Путина, в России начнется поэтапный выход из режима ограничений.
6 мая Путин провел совещание, посвященное реализации мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
На совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план поэтапного выхода из режима ограничений. По ее словам, принятые в России меры позволили отсрочить на два месяца распространение коронавируса. А снятие ограничений будет происходить в три этапа:
- Первый этап — разрешить занятия спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади с соблюдением социальной дистанции;
- Второй этап — предусматривает открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, а также начало работы образовательных организаций;
- Третий этап — открыть парки и скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, разрешить работу предприятий сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, всех образовательных учреждения, гостиниц и предприятий общественного питания.
Губернаторы будут самостоятельно принимать решение о снятии в регионе ограничений учитывая темп прироста новых случаев коронавируса, свободный коечный фонд для госпитализации и показатель охвата тестирования, объяснила Попова.
А в случае ухудшения ситуации ограничительные меры могут быть возобновлены, написал RT.
Читайте также:
Как писали Юга.ру, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации по поводу распространения коронавируса. Он объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей, чтобы снизить темпы распространения вируса. После обращения президента в регионах страны начали вводить локальные режимы ограничений. Например, в Краснодарском крае 31 марта объявили карантин, а позже его продлили до 12 мая.
Все материалы по теме:
Читайте также
6 документальных фильмов о походах в Краснодарском крае