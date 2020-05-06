Глава Роспотребнадзора объяснила, как в России будут снимать ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 6 мая представила план поэтапного снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса

Напомним, 28 апреля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и губернаторами, во время которого сообщил о продлении нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. После чего, по словам Путина, в России начнется поэтапный выход из режима ограничений.

6 мая Путин провел совещание, посвященное реализации мер борьбы с коронавирусной инфекцией.

На совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план поэтапного выхода из режима ограничений. По ее словам, принятые в России меры позволили отсрочить на два месяца распространение коронавируса. А снятие ограничений будет происходить в три этапа : Первый этап — разрешить занятия спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади с соблюдением социальной дистанции;

— разрешить занятия спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади с соблюдением социальной дистанции; Второй этап — предусматривает открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, а также начало работы образовательных организаций;

— предусматривает открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, а также начало работы образовательных организаций; Третий этап — открыть парки и скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, разрешить работу предприятий сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, всех образовательных учреждения, гостиниц и предприятий общественного питания.

Губернаторы будут самостоятельно принимать решение о снятии в регионе ограничений учитывая темп прироста новых случаев коронавируса, свободный коечный фонд для госпитализации и показатель охвата тестирования, объяснила Попова. А в случае ухудшения ситуации ограничительные меры могут быть возобновлены, написал RT.