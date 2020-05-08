В некоторые магазины Краснодара перестали пускать без масок, и вот где их раздают бесплатно
На Кубани с 30 апреля ввели масочный режим для борьбы с коронавирусом. Журналисты Юга.ру узнали, как в новых условиях работают некоторые магазины Краснодара
В Краснодарском крае 30 апреля ввели дополнительную ограничительную меру, чтобы остановить распространение коронавируса, — жителей региона обязали носить маски или респираторы в магазинах, в транспорте, на вокзалах и в аэропортах, на объектах бытового обслуживания, а также в других местах массового пребывания людей.
Журналисты Юга.ру решили выяснить, какие меры приняли для соблюдения масочного режима в некоторых сетевых супермаркетах.
На входе в «Окей» разместили распечатки, предупреждающие о том, что людей без масок не пускают в торговый зал. Охранники просят людей надеть маски, но не все посетители соблюдают это правило.
«Стоит охранница, останавливает без масок. Тут же на входе людям без масок дают одноразовую. Лежат перчатки, но их никто не берет. Сотрудница на распаковке сказала, что продавцы имеют право не обслуживать покупателей без масок, но по факту передо мной спокойно обслужили людей», — сообщила корреспондент портала Юга.ру, которая побывала в супермаркете.
В магазинах сети «Табрис» посетители могут взять на входе бесплатную одноразовую маску или купить многоразовую.
По словам посетителей, людей без масок в торговые залы не пускают.
В «Перекрестке» на улице Суворова оказалось достаточно много людей без масок. В продаже есть упакованные маски за 1 тыс. 599 рублей, бесплатные средства защиты посетителям не предлагают.
Согласно объявлениям, которые вывешены в «Магнитах у дома» и «Семейных Магнитах», с 30 апреля посещение объекта без маски запрещено. Однако корреспондент сообщила, что никто из сотрудников не следит за соблюдением режима: посетителям без масок не отказывают в облуживании, их пускают внутрь торгового объекта. Она добавила, что «сами люди также не придерживаются правил, кто-то ходит в маске, кто-то без нее».
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