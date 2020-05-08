В некоторые магазины Краснодара перестали пускать без масок, и вот где их раздают бесплатно

На Кубани с 30 апреля ввели масочный режим для борьбы с коронавирусом. Журналисты Юга.ру узнали, как в новых условиях работают некоторые магазины Краснодара

В Краснодарском крае 30 апреля ввели дополнительную ограничительную меру, чтобы остановить распространение коронавируса, — жителей региона обязали носить маски или респираторы в магазинах, в транспорте, на вокзалах и в аэропортах, на объектах бытового обслуживания, а также в других местах массового пребывания людей.

Журналисты Юга.ру решили выяснить, какие меры приняли для соблюдения масочного режима в некоторых сетевых супермаркетах.

На входе в «Окей» разместили распечатки, предупреждающие о том, что людей без масок не пускают в торговый зал. Охранники просят людей надеть маски, но не все посетители соблюдают это правило.