На Кубани коронавирус подтвердили у 334 медиков
В Краснодарском крае к 6 мая у 334 медицинских работников диагностировали COVID-19
В России к 8 мая COVID-19 диагностировали у 187 тыс. 859 пациентов в 85 регионах, выздоровели 26 тыс. 608 человек, 1 тыс. 723 — умерли. На Кубани всего заболели 1 тыс. 732 человека, из них 100 детей. Выздоровели 554 пациента, 21 — умер.
В Краснодарском крае известно о трех случаях смерти медработников: реаниматолога, рентгенолога и водителя скорой помощи. Все они были сотрудниками Лабинской ЦРБ и имели коронавирус. Также в середине апреля в Адыгее умер врач, заболевший коронавирусом.
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В конце апреля портал Юга.ру отправил запрос в минздрав региона, в котором поинтересовался, у скольких медиков подтвердили коронавирус и как их обследуют. В министерстве здравоохранения редакции ответили, что у медицинских работников, имеющих риски заболевания COVID-19, берут тесты раз в неделю. Кроме того, медиков ежедневно осматривают и дважды в день измеряют температуру.
По данным на 6 мая, COVID-19 подтвердили у 334 медиков региона. Еженедельно проводится более 1,5 тыс. тестов отечественного производства для выявления коронавируса. По словам минздрава, на сегодняшний день в крае умерло два врача. Также на Кубани мониторят заболеваемость и смертность от пневмонии.