На Кубани коронавирус подтвердили у 334 медиков

В Краснодарском крае к 6 мая у 334 медицинских работников диагностировали COVID-19

В России к 8 мая COVID-19 диагностировали у 187 тыс. 859 пациентов в 85 регионах, выздоровели 26 тыс. 608 человек, 1 тыс. 723 — умерли. На Кубани всего заболели 1 тыс. 732 человека, из них 100 детей. Выздоровели 554 пациента, 21 — умер.

В Краснодарском крае известно о трех случаях смерти медработников: реаниматолога, рентгенолога и водителя скорой помощи. Все они были сотрудниками Лабинской ЦРБ и имели коронавирус. Также в середине апреля в Адыгее умер врач, заболевший коронавирусом.