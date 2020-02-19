В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей начали строить школу
В Краснодаре в феврале началось строительство новой школы на улице Автолюбителей, 2/1
Планируется, что школа начнет работать в 2022 году. Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что это уже девятая школа, которую сейчас строят в краевой столице. Также в микрорайоне Гидростроителей скоро начнут возводить корпус к образовательному учреждению № 46. Первышов добавил, что в районе также строят детсад на улице Валерия Гассия.
Стройплощадку новой школы на 1 тыс. 550 мест на улице Автолюбителей, 2/1 уже обнесли забором и установили паспорт объекта. Рабочие начали формировать котлован. Площадь земельного участка составляет более 3 га, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
В школе будет шесть трехэтажных блоков. Общая площадь помещений превысит 27 тыс. кв. метров. Помимо классов в здании будут:
- актовый зал на 497 мест;
- столовая на 600 мест;
- три спортзала и зал для занятий гимнастикой.
Кроме того, на территории создадут спортивное ядро с:
- совмещенной площадкой для волейбола и баскетбола;
- полем для игры в мини-футбол;
- двумя площадками для занятий гимнастикой;
- сектором для прыжков в длину;
- беговыми дорожками на разные дистанции.
Планируется, что школа примет учеников 1 сентября 2022 года. В целом в ближайшие два-три года в микрорайоне Гидростроителей хотят построить пять детсадов и две школы, а в социальную инфраструктуру района вложат более 2 млрд рублей.
Напомним, в конце ноября 2019 года Юга.ру сообщали, что в районе выставочного центра «Экспоград-Юг» начали строить самую большую школу Краснодара. В учреждении будут учиться 1 тыс. 875 детей. В конце декабря в Юбилейном микрорайоне Краснодара в конце декабря начали формировать котлован под здание будущего корпуса гимназии № 87.