В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей начали строить школу

В Краснодаре в феврале началось строительство новой школы на улице Автолюбителей, 2/1

Планируется, что школа начнет работать в 2022 году. Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что это уже девятая школа, которую сейчас строят в краевой столице. Также в микрорайоне Гидростроителей скоро начнут возводить корпус к образовательному учреждению № 46. Первышов добавил, что в районе также строят детсад на улице Валерия Гассия.

Стройплощадку новой школы на 1 тыс. 550 мест на улице Автолюбителей, 2/1 уже обнесли забором и установили паспорт объекта. Рабочие начали формировать котлован. Площадь земельного участка составляет более 3 га, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В школе будет шесть трехэтажных блоков. Общая площадь помещений превысит 27 тыс. кв. метров. Помимо классов в здании будут: