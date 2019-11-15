Школу в поселке Российском под Краснодаром обещают сдать в 2020 году

Согласно контракту, школу на улице Изобильной должны сдать в сентябре 2020 года. На территории в 2,3 га, на месте бывшего трудового лагеря «Ивушка», собираются посторить трехэтажное здание, спортивные площадки и поле для мини-футбола. Однако сейчас подрячик не успевает по графику. Сейчас на строительной площадке работают 73 человека. Глава города 15 ноября поручил компании, ведущей строительство, разработать ускоренный график работ.

«Подрядчик уже увеличил число специалистов и техники, начинает сокращать отставание. До конца ноября здесь должны будут работать около 100 человек, чтобы максимально выполнить запланированное на 2019 год, и не отставать от графика в дальнейшем», — сказал директор департамента строительства Краснодара Артем Аганов.

Евгений Первышов добавил, что подрядчик получает все необходимое финансирование на проведение работ. Школу возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее Юга.ру сообщали, что в Новознаменском начали строить первую школу на 1,1 тыс. учеников. Около школы откроется детский сад на 250 детей, он также первый для этого жилого района.