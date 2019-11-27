В Краснодаре к 2021 году собираются построить самую большую школу в городе

В Краснодаре в районе выставочного центра «Экспоград-Юг» построят школу на 1 тыс. 875 учеников

Новую трехэтажную школу для 1 тыс. 875 детей, которые будут учиться в одну смену, построят на улице Конгрессной, площадку уже огородили забором. Общая площадь участка образовательного учреждения — 3,3 га, площадь помещений — 31 тыс. кв. метров. Строительство планируют завершить в 2022 году, при этом строителям поставили задачу закончить здание в 2021 году. «Для Краснодара это, безусловно, школьный рекорд — современный проект, максимально оснащенное по последним стандартам учебное заведение. Сейчас одновременно строим семь школ, до конца года и в начале следующего стартует возведение еще трех. То есть на разной стадии готовности будут 10 образовательных центров. Такие темпы строительства необходимы городу, родителям и ученикам, чтобы перестать ставить рекорды по количеству параллельных классов», — прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов.

Помимо классных комнат и кабинетов, в школе будут три спортзала, тренажерный зал, спортивное ядро, актовый зал на 850 мест, большая столовая на 750 мест. На прилегающей территории оборудуют спортивные и детские площадки, а также футбольное поле с беговыми дорожками. Рядом со школой благоустроят зеленую зону и построят три детских сада. Первый из них, на 280 мест, начнут возводить в 2020 году, сообщили 27 ноября в пресс-службе мэрии Краснодара.

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