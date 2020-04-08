Как организовать дома рабочее место для школьных занятий во время карантина? Рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор 8 апреля опубликовал рекомендации для школьников и их родителей, посвященные организации дистанционного обучения

Напомним, 18 марта кубанские школы и детсады перешли на свободное посещение из-за коронавируса. Потом там начались каникулы, которые Минпросвещения собиралось продлить до 12 апреля.

Министр образования края Елена Воробьева 28 мая рассказала, что после каникул школы края перейдут на дистанционное обучение. Она подчеркнула, что этот формат не равен интернет-обучению: это будут те же занятия, но на расстоянии, в том числе с применением электронных ресурсов.

3 апреля в министерстве образования Кубани порталу Юга.ру сообщили, что школьные каникулы в крае продлены до 12 апреля. Однако с 6 по 12 апредя, на усмотрение руководства школ, остается возможность проведения пробных занятий.

На сайте Роспотребнадзора 8 апреля опубликовали рекомендации, как организовать рабочее место школьника для дистанционного обучения, сообщил телеканал «360»:

рабочее место должно располагаться у окна, на столе обязательно должна быть настольная лампа;

монитор компьютера следует установить прямо перед глазами ребенка, чтобы ему не приходилось разворачиваться, при этом расстояние от глаз должно быть 60-70 см;

книги желательно ставить на подставку на расстоянии вытянутой руки от глаз;

заниматься следует в правильной позе: глубоко сидеть на стуле, ровно держать голову и корпус, ноги согнуть в тазобедренном и коленном суставах, ступни должны опираться на пол, а предплечья свободно лежать на столе;

стул нужно задвинуть под стол так, чтобы при опоре на спинку между грудью ребенка и столом было расстояние равное ширине его ладони;

опираться грудью на край стола нельзя;

Когда ребенок выполняет письменные задания, он должен опираться поясницей о спинку стула, а вот при чтении сидеть более свободно;

мебель нужно подбирать по росту школьника;

каждые 30-45 минут во время занятий следует делать перерывы на физические упражнения и гимнастику для глаз.

На Кубани работает горячая линия по вопросам дистанционной формы обучения в школах: 8 (961) 581-90-68.

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