Как организовать дома рабочее место для школьных занятий во время карантина? Рекомендации Роспотребнадзора

Краснодарский край, Вся Россия

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Роспотребнадзор 8 апреля опубликовал рекомендации для школьников и их родителей, посвященные организации дистанционного обучения

Напомним, 18 марта кубанские школы и детсады перешли на свободное посещение из-за коронавируса. Потом там начались каникулы, которые Минпросвещения собиралось продлить до 12 апреля.

Как отразился коронавирус на процессе обучения в России:

Министр образования края Елена Воробьева 28 мая рассказала, что после каникул школы края перейдут на дистанционное обучение. Она подчеркнула, что этот формат не равен интернет-обучению: это будут те же занятия, но на расстоянии, в том числе с применением электронных ресурсов.

3 апреля в министерстве образования Кубани порталу Юга.ру сообщили, что школьные каникулы в крае продлены до 12 апреля. Однако с 6 по 12 апредя, на усмотрение руководства школ, остается возможность проведения пробных занятий.

На сайте Роспотребнадзора 8 апреля опубликовали рекомендации, как организовать рабочее место школьника для дистанционного обучения, сообщил телеканал «360»:

  • рабочее место должно располагаться у окна, на столе обязательно должна быть настольная лампа;
  • монитор компьютера следует установить прямо перед глазами ребенка, чтобы ему не приходилось разворачиваться, при этом расстояние от глаз должно быть 60-70 см;
  • книги желательно ставить на подставку на расстоянии вытянутой руки от глаз;
  • заниматься следует в правильной позе: глубоко сидеть на стуле, ровно держать голову и корпус, ноги согнуть в тазобедренном и коленном суставах, ступни должны опираться на пол, а предплечья свободно лежать на столе;
  • стул нужно задвинуть под стол так, чтобы при опоре на спинку между грудью ребенка и столом было расстояние равное ширине его ладони;
  • опираться грудью на край стола нельзя;
  • Когда ребенок выполняет письменные задания, он должен опираться поясницей о спинку стула, а вот при чтении сидеть более свободно;
  • мебель нужно подбирать по росту школьника;
  • каждые 30-45 минут во время занятий следует делать перерывы на физические упражнения и гимнастику для глаз.

На Кубани работает горячая линия по вопросам дистанционной формы обучения в школах: 8 (961) 581-90-68.

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2 апреля количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек и на момент выхода новости составило 1 млн 449 тыс. человек, число смертей превысило 83,4 тыс., выздоровели более 309,1 тыс. заболевших. В России зарегистрировано 8 тыс. 672 инфицированных, из них умерли 63 человека, 580 выздоровели. В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у 85 человек, 1 пациент скончался.

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