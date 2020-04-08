Как организовать дома рабочее место для школьных занятий во время карантина? Рекомендации Роспотребнадзора
Роспотребнадзор 8 апреля опубликовал рекомендации для школьников и их родителей, посвященные организации дистанционного обучения
Напомним, 18 марта кубанские школы и детсады перешли на свободное посещение из-за коронавируса. Потом там начались каникулы, которые Минпросвещения собиралось продлить до 12 апреля.
Как отразился коронавирус на процессе обучения в России:
Министр образования края Елена Воробьева 28 мая рассказала, что после каникул школы края перейдут на дистанционное обучение. Она подчеркнула, что этот формат не равен интернет-обучению: это будут те же занятия, но на расстоянии, в том числе с применением электронных ресурсов.
3 апреля в министерстве образования Кубани порталу Юга.ру сообщили, что школьные каникулы в крае продлены до 12 апреля. Однако с 6 по 12 апредя, на усмотрение руководства школ, остается возможность проведения пробных занятий.
На сайте Роспотребнадзора 8 апреля опубликовали рекомендации, как организовать рабочее место школьника для дистанционного обучения, сообщил телеканал «360»:
- рабочее место должно располагаться у окна, на столе обязательно должна быть настольная лампа;
- монитор компьютера следует установить прямо перед глазами ребенка, чтобы ему не приходилось разворачиваться, при этом расстояние от глаз должно быть 60-70 см;
- книги желательно ставить на подставку на расстоянии вытянутой руки от глаз;
- заниматься следует в правильной позе: глубоко сидеть на стуле, ровно держать голову и корпус, ноги согнуть в тазобедренном и коленном суставах, ступни должны опираться на пол, а предплечья свободно лежать на столе;
- стул нужно задвинуть под стол так, чтобы при опоре на спинку между грудью ребенка и столом было расстояние равное ширине его ладони;
- опираться грудью на край стола нельзя;
- Когда ребенок выполняет письменные задания, он должен опираться поясницей о спинку стула, а вот при чтении сидеть более свободно;
- мебель нужно подбирать по росту школьника;
- каждые 30-45 минут во время занятий следует делать перерывы на физические упражнения и гимнастику для глаз.
На Кубани работает горячая линия по вопросам дистанционной формы обучения в школах: 8 (961) 581-90-68.
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