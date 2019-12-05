Под Краснодаром построят новый детский сад

Краснодарский край

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В краснодарском поселке Водники началось строительство нового детского сада на 190 мест

Сейчас в поселке на улице Ботанической специалисты расчищают территорию от самовольно установленных гаражей и сараев, монтируют ограждение. Новый детсад появится на участке площадью почти 1 га.

Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что сейчас в Водниках работает один детсад № 55, который находится в старом здании. По словам мэра, дошкольному учреждению давно пора переехать в новое место.

Директор департамента строительства Артем Аганов добавил, что подготовительные работы на площадке завершат к концу года — рабочие демонтируют 30-летнее недостроенное здание, в котором планировалось разместить детсад. Строительство начнется в 2020 году, а завершить его хотят в 2021-м.

Новый детсад сможет принять воспитанников старого дошкольного учреждения, а также детей из поселков Водники и Прогресс. Площадь нового здания из трех двухэтажных блоков составит порядка 4,5 тыс. кв. метров. Внутри расположатся:

  • десять групп, две из них — ясельные;
  • пищеблок, прачечная, медицинский блок, помещение охраны, помещения администрации;
  • залы для музыкальных занятий, рисования и физкультуры.

Кроме того, на территории детского сада обустроят десять групповых площадок, пять теневых навесов, а также зоны с оборудованием для подвижных игр, гимнастики и со спортивными снарядами, сообщили 5 декабря в пресс-службе администрации Краснодара.

Детские сады Краснодар Строительство

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