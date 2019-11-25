В Краснодаре начали строить детсад на 300 мест

Детский сад на улице Героев-Разведчиков станет одним из самых больших в городе. Директор департамента строительства Артем Аганов рассказал, что здание площадью 6 тыс. кв. метров будет состоять из трех соединенных между собой двухэтажных блоков. В первых двух разместят 16 групп, в том числе четыре ясельные. В третьем блоке будет пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, зал для занятий музыкой на 50 мест и зал для физкультуры. Кроме того, на территории построят 16 теневых навесов, игровые площадки, большую спортивную зону площадью 125,5 кв. метров.

«Прикубанский округ у нас по-прежнему лидирует по строительству социальных объектов, и это вполне закономерно: здесь много новостроек, много молодых семей, для которых мы должны создать комфортные условия. Фактически, сейчас мы строим здесь новый социальный кластер. Помимо этого детского сада, соседний земельный участок уже зарезервирован для строительства еще одного дошкольного учреждения», — рассказал глава города Евгений Первышов.

Строительство займет 16 месяцев, его планируют завершить в первом квартале 2021 года, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара. Напомним, в Прикубанском округе Краснодара в 2019 году открыли четыре новых детских сада: