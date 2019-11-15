В Новознаменском жилом районе Краснодара начали строить первую школу

Краснодарский край

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В ноябре стартовало строительство первой школы в Новознаменском жилом районе Краснодара

Сейчас рабочие выполняют планировку территории, обустройство котлована для фундамента уже начали. На объекте работают около 20 человек и 7 единиц техники.

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Школа на 1,1 тыс. мест будет трехэтажной. Кроме учебных корпусов будут два актовых зала на 600 и 75 мест, пищеблок на 370 мест, два спортзала и тренажерный зал. Общая площадь здания составит 20,6 кв. метра.

На территории школы сделают спортивное ядро, в котором будет футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, гимнастический городок и беговая дорожка. Площадь всей территории образовательного учреждения — 2,9 га.

«Это действительно важный объект и исторический момент — строительство первой школы в Новознаменском жилом районе. Его территория развивается, жителей становится больше, и о необходимости возведения здесь школы и детских садов как об одной из главных задач жители говорили на каждой нашей встрече. Ведь сейчас школьникам Новознаменского достаточно далеко добираться на учебу. После открытия этой школы путь к знаниям станет значительно короче. Эту школу ждут родители и ученики, поэтому изменение сроков ее возведения может быть только в одну сторону — достроить раньше срока», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Рядом со школой откроется детский сад на 250 мест, сейчас он также строится, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Детские сады Евгений Первышов Краснодар Строительство Школа

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