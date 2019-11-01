В Краснодаре новый корпус гимназии № 92 пообещали достроить в 2020 году
В Краснодаре новое здание начальной школы гимназии № 92 на улице Пионерской, 38 планируют закончить в 2020 году
Здание начальной школы на 300 мест в одну смену с переходной галереей начали строить в августе 2019 года. Завершить работы планируют в 2020-м.
«Этот корпус мы возводим в центральной части города для одной из лучших гимназий Краснодара, и это должно значительно улучшить школьную базу. Стройка получила достаточно хороший старт, она начинает выходить из нулевого цикла, а это значит, что вскоре предстоит усиливать бригады, чтобы выполнять максимальное количество работ, где это возможно, — параллельно. У вас строго ограниченные временные рамки — объект должен быть сдан в следующем году», — обратился глава города Евгений Первышов к подрядчику.
Сейчас строители полностью завершили демонтаж старых и аварийных зданий, вырыли котлован, провели обратную засыпку грунта и его послойное уплотнение и приступили к армированию и бетонированию фундамента. Его планируют закончить к середине ноября, после чего начнутся работы по устройству перекрытия первого этажа. Площадь нового корпуса составит более 4 тыс. кв. метров.
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Первышов уточнил, что нужно как можно быстрее строить школу, пока на улице хорошая погода. Из-за этого бригады будут работать в две смены. До конца года планируется полностью залить монолитный каркас здания, уже сейчас идет заготовка металлоконструкций под кровлю, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
В новом корпусе предусмотрены:
- столовая на 400 мест;
- актовый зал более чем на 200 мест;
- кабинеты начальных классов;
- спортивный зал площадью 280 кв. метров;
- хореографический зал с раздевалками, душевыми и санузлами, оборудованный в том числе для маломобильных детей;
- медицинский блок;
- переходная отапливаемая галерея, которая будет примыкать к фойе актового зала.
Как писали Юга.ру, на территории гимназии № 87 возведут новый корпус начальной школы. Планируется, что первых учеников он примет 1 сентября 2021 года. Также на улице Калинина, 13 зарезервировали участок для детского сада. На улицах 70-летия Октября и Калинина в следующем году начнут строить спорткомплекс и детсад.
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