В Краснодаре новый корпус гимназии № 92 пообещали достроить в 2020 году

Здание начальной школы на 300 мест в одну смену с переходной галереей начали строить в августе 2019 года. Завершить работы планируют в 2020-м.

«Этот корпус мы возводим в центральной части города для одной из лучших гимназий Краснодара, и это должно значительно улучшить школьную базу. Стройка получила достаточно хороший старт, она начинает выходить из нулевого цикла, а это значит, что вскоре предстоит усиливать бригады, чтобы выполнять максимальное количество работ, где это возможно, — параллельно. У вас строго ограниченные временные рамки — объект должен быть сдан в следующем году», — обратился глава города Евгений Первышов к подрядчику.

Сейчас строители полностью завершили демонтаж старых и аварийных зданий, вырыли котлован, провели обратную засыпку грунта и его послойное уплотнение и приступили к армированию и бетонированию фундамента. Его планируют закончить к середине ноября, после чего начнутся работы по устройству перекрытия первого этажа. Площадь нового корпуса составит более 4 тыс. кв. метров.