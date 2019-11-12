В районе Западного обхода Краснодара в 2020 году откроют две новые школы
В Краснодаре в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году откроют две новые школы в районе Западного обхода
Это школы по 1100 мест каждая по ул.ице Марины Цветаевой, 4 и на Красных Партизан, 1/4. Стройку первой 12 ноября посетили во время рабочего объезда губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Краснодара Евгений Первышов, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Глава региона подчеркнул, что все микрорайоны современного Краснодара и в целом края должны быть обеспечены и школами, и детсадами. Поэтому приоритет в развитии территорий должен быть отдан социальной сфере.
Школа на Цветаевой состоит из двух блоков: начальных классов — на 480 мест, второй, на 620 — для старшеклассников. Сейчас завершаются кровельные и фасадные работы, подключение внутренних инженерных систем. Площадь земельного участка — 27,4 тыс. кв. метров, здания — 20,1 тыс. кв. метров.
Также губернатор Кубани и глава Краснодара обсудили создание новых социальных объектов для строящегося микрорайона рядом с Цветаевой. Евгений Первышов рассказал, что в границах нескольких кварталов планируют создать еще две новые большие школы и пять детсадов.
«Все эти земельные участки уже переданы в муниципальную собственность. Кроме того, в экспертизе находится проект второй школы для этой территории — она будет еще больше, на 1650 мест. А также — нового большого детского сада. В целом социальные объекты займут около трети от всей территории этого небольшого микрорайона. Они полностью обеспечат потребности жителей», — сказал Евгений Первышов.
По данным краевой администрации, с 2015 года в Краснодарском крае построено 36 новых школ, в следующем году планируется возведение еще 14.
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