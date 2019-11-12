В районе Западного обхода Краснодара в 2020 году откроют две новые школы

В Краснодаре в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году откроют две новые школы в районе Западного обхода

Это школы по 1100 мест каждая по ул.ице Марины Цветаевой, 4 и на Красных Партизан, 1/4. Стройку первой 12 ноября посетили во время рабочего объезда губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Краснодара Евгений Первышов, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Глава региона подчеркнул, что все микрорайоны современного Краснодара и в целом края должны быть обеспечены и школами, и детсадами. Поэтому приоритет в развитии территорий должен быть отдан социальной сфере.

Школа на Цветаевой состоит из двух блоков: начальных классов — на 480 мест, второй, на 620 — для старшеклассников. Сейчас завершаются кровельные и фасадные работы, подключение внутренних инженерных систем. Площадь земельного участка — 27,4 тыс. кв. метров, здания — 20,1 тыс. кв. метров.