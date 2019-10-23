В Западном округе Краснодара построят новый детсад и спорткомплекс
Власти Краснодара рассказали, что до конца года в Западном округе начнут строительство спорткомплекса и детсада
Физкультурно-оздоровительный комплекс планируют построить на улице 70-летия Октября, 10/1, а новый детсад на 200 мест — на улице Калинина, 350/12. Об этом власти города рассказали 23 октября на встрече с жителями Западного округа.
По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, из-за погодных условий строительство планируют начать уже в этом году. Краевой бюджет полностью профинансировал проекты. В новом спорткомплексе оборудуют залы для занятий мини-футболом, гандболом, волейболом, баскетболом, а также зал для борьбы. Завершить строительство планируется к концу 2020 года. В новом детсаду создадут восемь групп, в том числе две ясельные. Дошкольное учреждение откроется в 2021 году.
«Впервые за последние годы начнем строить полноценную детско-юношескую школу для занятий различными видами спорта. Таких крупных спортивных объектов в Краснодаре не строили достаточно давно», — уточнил глава краевой столицы.
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Власти города напомнили, что к концу 2019 года планируют достроить многофункциональный спорткомплекс около лицея № 90 на улице 70-летия Октября. Также на территории гимназии № 87 возведут новый корпус начальной школы. Планируется, что первых учеников он примет 1 сентября 2021 года. Также на улице Калинина, 13 зарезервировали участок для еще одного детского сада.
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