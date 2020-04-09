18 марта из-за распространения коронавируса кубанские школы и детсады перешли на свободное посещение. Потом начались весенние каникулы, которые Минпросвещения собиралось продлить до 12 апреля.

Министр образования Кубани Елена Воробьева 28 марта рассказала, что после каникул школы края перейдут на дистанционное обучение. Онлайн-уроки должны будут длиться по 15-20 минут, еще 10-15 минут нужно отвести на самостоятельную работу с материалом и т.п . Также среди нововведений — формат оценки зачет/не зачет по ряду предметов. Педагоги в свою очередь должны будут пройти обучающие вебинары по использованию дистанционных образовательных технологий.

Позже в министерстве сообщили, что школьные каникулы в крае продлены до 12 апреля (как и действующий в крае на момент публикации режим карантина). Однако с 6 по 12 апреля, на усмотрение руководства школ, остается возможность проведения пробных занятий .

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Журналист портала Юга.ру связалась с несколькими родителями учеников кубанских школ, чтобы узнать, как обстоят дела с образованием. Все они сообщили, что, несмотря на то что официально в регионе объявлены каникулы, тестовые занятия действительно проходят уже некоторое время и школьники занимаются дистанционно. О том, как на практике работает эта система, рассказала также учительница младших классов.

Рабочие столы с компьютерами для трех школьников Многодетная мама трех школьниц, две из которых учатся в 5 классе, а одна в 8 классе частной краснодарской гимназии, рассказала, что из-за пробных занятий ее дочки остались без каникул. — Каникулы обещали до 13 апреля, а их не было. Вообще. Каждый день дети пытаются заниматься. При этом одному учителю надо прислать выполненные задания в WhatsApp, второму на электронную почту, третьему сделать задание на одной платформе учи.ру, а четвертому на другой. Но платформы висят, интернет тормозит, потому что все не готово к такому наплыву народа, и все превращается в пытку . По ее наблюдениям, заданий стало намного больше, чем во время очного обучения дочек. — Сейчас идут очередные пробные уроки с 9:00 до 14:30. Учителя тоже ничего не понимают, у них нет интернета нормального, не хватает компьютерных мощностей. Никто из родителей не может с первого раза разобраться в программах . В условиях карантина ей теперь нужно обеспечить каждому из трех детей отдельное тихое рабочее место с отдельным компьютером, что тоже создает ряд сложностей, в том числе и финансовых. Вместе со всеми уроками и выполнением заданий на учебу ее дети сейчас тратят по 12 часов в день. — Нет ощущения, что сами школы или учителя знают, что делать . Родителям школьников сейчас хочется пожелать сохранить нервную систему. Но все чаще хочется плакать.

Физкультура на бумаге Своим мнением с порталом Юга.ру поделилась и мама ученика 3 класса краснодарской школы № 34. В их случае процесс обучения проходит так: учитель в текстовом виде выкладывает домашние задания в облачное хранилище в отдельные папки с предметами. Их нужно выполнить к определенной дате и отправить учителю на электронную почту. — Мой сын в третьем классе, занимаемся дистанционно уже две недели. Я не педагог. Мне трудно объяснить ребенку новую тему даже с видеоуроками, которые присылает учитель. В школе я была отличницей, но эта программа в корне отличается от нашей. Даже физкультуру приходится делать на листиках . Задание присылают либо из учебников, либо с сайта учи.ру. А там, вообще-то, почти все платно! Мои знакомые уже 10 тыс. потратили на эти тесты . По ее словам, в те дни, когда она дома, на уроки тратится почти весь день. — Я считаю, что дистанционное обучение должно оплачиваться и родителям. Потому что мы выступаем в роли педагогов и тратим свое рабочее время на обучение ребенка.

Образовательные платформы не готовы к такому числу пользователей Мама ученика 3 класса другой краснодарской школы рассказала, что в их учреждении процесс обучения выглядит иначе. — Уже две недели проходит тестирование системы онлайн-обучения. Платформа Resh. И как дополнительные — занятия на сайте учи.ру. В день проходит один-два урока, в среднем прослушивание основной части и выполнение контрольных заданий занимает около часа. Основные задания выполняются на сайте, и программа сама оценивает знания ребенка. По ее словам, учебный процесс осложняет тот факт, что днем сайт, на котором находится платформа, зависает из-за большого количества пользователей, и приходится несколько раз перезагружать программу. — Пока еще я сижу дома на карантине, я могу помочь ребенку перезагрузить сайт или сесть попозже за занятия (сайт перестает зависать после 22:00). А вот как дети будут учиться, когда родители выйдут на работу, а включить ноутбук и зайти на сайт ребенку будет недостаточно?

Преимущества технологий Мама ученицы 8 класса краснодарской гимназии № 25 сообщила, что с 3 апреля класс учится в тестовом режиме в системе Google.Classroom. — Ежедневно учителя прикрепляют задания. По каждому предмету: тема, презентация, тест на оценку и дополнительные задания, например, прочитать такие-то параграфы, выполнить в тетради задания, прикрепить фото. Учитель назначает срок сдачи, потом оценивает выполнение теста, может оставить пояснения, почему оценка та или иная. На почту приходят уведомления. Она добавила, что с 9 апреля в школе должны начаться пробные видеоуроки по алгебре и истории в Zoom [программа для видеоконференций]. — Как родителю мне все это очень нравится: удобно, функционально, ребенок сам решает, в какое время дня выполнить задание. Мне нравится структура и механика работы в Google.Classroom. Самой стало интересно какой-нибудь урок по биологии выполнить, сделать лабораторку. Zoom смогу оценить чуть позже.

А об учителях кто-нибудь подумал? Портал Юга.ру также связался с учительницей начальных классов краснодарской школы, которая на условиях анонимности поделилась своим мнением насчет перехода системы образования в дистанционный режим. — Нам скинули платформы, которыми можно пользоваться. По моим ощущениям, они созданы на скорую руку . Там нет тех программ, по которым мы занимаемся с детьми. Нам сказали апробировать все эти платформы, время урока сократили до 20 минут. При этом домашнее задание нельзя давать каждый день, только 2-3 раза в неделю. Учителям также прислали таблицы, которые мы должны были заполнить. В них указывалась информация, есть ли у ученика компьютер, электронная почта, телефон, скайп и другое. Все до мелочей надо было указать. В моем классе у всех все было. Не знаю, что они планировали делать, если бы не было. Было предложение вести уроки по телефону, если у ребенка ничего нет. При этом, есть ли компьютер и тот же скайп у учителя, никто не спрашивал . Она рассказала, что учителя находят разные видеоуроки и рассылают ученикам, а также проводят видеоконференции более чем на 30 человек. — Нам сказали вести урок 20 минут, а остальные 20 тратить на проверку работ. По факту сегодня я потратила времени в два раза больше только на урок , потому что невозможно все успеть. Сами понимаете, пока все 30 человек подключатся: у одного камера сломается, другой не может микрофон включить. А время-то идет, за которое мне никто не платит.



По ее словам, школы оказались не готовы к такому формату обучения, а если учитель в возрасте и не очень хорошо разбирается с техникой, то все усложняется многократно. — Очень обидно, что государство беспокоится только об учениках и их родителях. Везде только и слышно: «детям и их родителям будет комфортно, для них мы все организовали». А об учителях кто-нибудь подумал? Может, и нам хоть что-нибудь реально организуете?

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В пресс-службе министерства образования края на вопросы портала Юга.ру рассказали, что в пятницу (10-го) или понедельник (13 апреля) министр образования Елена Воробьева проведет брифинг для журналистов, посвященный дистанционному обучению. Остальную информацию сообщат дополнительно.