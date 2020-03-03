На Гидрострое в Краснодаре начали строить новый корпус школы № 46

В краснодарском микрорайоне Гидростроителей 3 марта начали строить корпус на 400 мест к школе № 46

Новый корпус, рассчитанный на 400 мест в смену, с переходной галереей начали строить на территории общеобразовательной школы № 46 на улице Гидростроителей, 20. Сейчас на месте будущего блока начальных классов идут подготовительные работы.

Глава Краснодара Евгений Первышов напомнил, что сейчас в микрорайоне строят две школы, а всего в городе — десять.

На стройплощадке уже работает спецтехника. Рабочие начали формировать котлован под будущий корпус. По словам директора департамента строительства Артема Аганова, новый корпус будет состоять из трех этажей с техническим подвалом. С основным зданием школы его свяжет теплая переходная галерея на уровне второго этажа. Общая площадь нового корпуса составит 7,3 тыс. кв. метров.