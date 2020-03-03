На Гидрострое в Краснодаре начали строить новый корпус школы № 46

Краснодарский край

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В краснодарском микрорайоне Гидростроителей 3 марта начали строить корпус на 400 мест к школе № 46

Новый корпус, рассчитанный на 400 мест в смену, с переходной галереей начали строить на территории общеобразовательной школы № 46 на улице Гидростроителей, 20. Сейчас на месте будущего блока начальных классов идут подготовительные работы.

Глава Краснодара Евгений Первышов напомнил, что сейчас в микрорайоне строят две школы, а всего в городе — десять.

На стройплощадке уже работает спецтехника. Рабочие начали формировать котлован под будущий корпус. По словам директора департамента строительства Артема Аганова, новый корпус будет состоять из трех этажей с техническим подвалом. С основным зданием школы его свяжет теплая переходная галерея на уровне второго этажа. Общая площадь нового корпуса составит 7,3 тыс. кв. метров.

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На первом этаже расположится медицинский блок, пищеблок с обеденным залом на 200 мест, учебные кабинеты первых классов, комната дневного отдыха и игровая. На втором этаже разместят учебные кабинеты, группу продленного дня, блок рекреации, спортзал и актовый зал на 225 мест. На третьем этаже будут учебные кабинеты, хореографический зал, библиотека, помещение для уроков труда и робототехники.

Кроме того, на территории школы сделают стадион с зоной прыжков в длину, беговой дорожкой, полем для мини-футбола, площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также установят площадки для гимнастики и зону отдыха с площадками для подвижных игр.

Новый корпус примет учеников 1 сентября 2021 года, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Напомним, в феврале в Краснодаре началось строительство новой школы на улице Автолюбителей, 2/1 в микрорайоне Гидростроителей.

Как писали Юга.ру, в конце ноября 2019 года в районе выставочного центра «Экспоград-Юг» стартовало строительство самой большой школы Краснодара, в которой будут учиться 1 тыс. 875 детей. В конце декабря в Юбилейном микрорайоне начали формировать котлован под здание будущего корпуса гимназии № 87.

Краснодар Строительство Школа Школьники

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