В Краснодаре на территории школы № 87 начали строить новый корпус

В Юбилейном микрорайоне Краснодара в конце декабря начали формировать котлован под здание будущего корпуса гимназии

О планах строительства нового корпуса школы № 87 стало известно в сентябре. Здание, рассчитанное на 300 учеников начальных классов, построят на месте нынешних спортивных площадок. Трехэтажное строение площадью 7,8 тыс кв. метров займет 2,3 га, в нем оборудуют столовую, актовый и спортивный залы, медблок.

На прилегающей территории предполагаются футбольное поле, беговые дорожки и зона отдыха для младшеклассников. Кроме того, на втором этаже собираются сделать отапливаемую галерею, которая соединит здание с основной частью гимназии, в которой сейчас обучаются более 2 тыс. человек.

«Уже 1 сентября 2021 года в новом корпусе начнут учиться дети. В целом, даже с учетом уже строящихся школ, объемы строительства социальных объектов будем наращивать», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

В пресс-службе администрации города 27 декабря сообщили, что строительную площадку обнесли забором и закрепили на нем паспорт объекта. Строительство школы завершат в марте 2021 года. Сейчас в городе, с учетом этого корпуса, возводят восемь новых школ.

В конце ноября Юга.ру сообщали о том, что в районе выставочного центра «Экспоград-Юг» начали строить самую большую школу Краснодара. В учреждении будут учиться 1 тыс. 875 детей.