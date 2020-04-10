Кондратьев объявил о продлении карантина до 18 апреля. Но ряд мер ослабят
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 апреля выступил с очередным видеообращением к жителям края по поводу ситуации с коронавирусом
Из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. Позже он продлил нерабочий период до 30 апреля.
С 18:00 31 марта в Краснодарском крае действует карантинный режим. Жителям края запрещено выходить из дома, кроме как в магазин, аптеку, выбросить мусор или выгулять собаку, по экстренным обстоятельствам. Передвигаться по городу и краю можно только при наличии спецпропуска. Нарушителям выписывают штрафы. Изначально карантин объявлялся до 5 апреля, но потом губернатор Вениамин Кондратьев продлил режим еще на неделю.
«Способ остановить вирус есть только один — продлить карантин. Я обращаюсь к вам, уважаемые мои земляки и гости края, давайте наберемся выносливости и терпения еще на семь дней», — заявил 5 апреля губернатор во время телеобращения к гражданам.
10 апреля Кондратьев вновь выступил с видеообращением по поводу пандемии и сообщил, что карантин продлевается до субботы, 18 апреля.
Глава региона заявил, что благодаря принимаемым мерам удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и не допустить залповой вспышки распространения коронавируса в крае.
«Теперь надо закрепить результат, которого мы все вместе добивались реализацией карантинных мероприятий. Тем не менее, по настоятельной рекомендации врачей-инфекционистов карантин будет продлен до 00:00 18 апреля и, скорее всего, продлеваться больше не будет», — заявил Кондратьев.
При этом с 00:00 12 апреля карантинные меры внутри муниципалитетов будут заменены на меры самоизоляции. Будут открыты ярмарки выходного дня, продуктовые рынки, СТО и автомойки самообслуживания. В оперштабе по борьбе с вирусом в Крансодарском крае пояснили, что новый режим предполагает в том числе отмену пропусков внутри городов. Однако запрет на передвижение между муниципальными образованиями в рамках карантина будет сохранен.
Кроме того, губернатор поручил краевому департаменту экономики совместно с местными чиновниками к 13 апреля определить организации, работа которых будет разрешена при условии соблюдения всех санитарных норм.
В России к 10 апреля коронавирусом заразились 11 тыс. 917 человек, из них 94 умерли. В Краснодарском крае COVID-19 обнаружен у 125 человек. За сутки количество заболевших увеличилось на 20 человек. В регионе зарегистрировано три летальных исхода: первый пациент умер 7 апреля в Лабинске, еще две женщины скончались 9 апреля в Краснодаре и Новороссийске.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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