В России за сутки зафиксировали 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 10 апреля опубликовал данные за сутки по числу зараженных COVID-19 в России

Коронавирус или COVID-19 — новый смертельно опасный вирус, который появился в декабре прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а 23 марта сообщила об ухудшении ситуации и ускорении темпов распространения COVID-19. Ко 2 апреля коронавирусом заболели более 1 млн человек, еще через неделю число зараженных превысило 1,5 млн.

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10 апреля оперативный штаб в своей группе «ВКонтакте» опубликовал сводку за сутки по ситуации с коронавирусом в России.

За последние сутки в РФ зарегистрировали 1 тыс. 786 новых случаев заражения коронавирусом в 57 регионах. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва. Больше всего заболевших в Москве (+1124), Московской области (+182) и Республике Коми (+58). В Краснодарском крае зарегистрировали 20 случаев коронавируса, в Ставропольском крае — 10, еще 7 заболевших — в Адыгее, по 5 — в Северной Осетии и Ростовской области, 4 — в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, по 3 — в Карачаево-Черкесии и Крыму, а также 1 новый заболевший в Дагестане .

За сутки от коронавируса умерли 18 человек: 12 — в Москве, двое в Краснодарском крае и по одному летальному исходу в Республике Марий Эл, Нижегородской области, в Ставропольском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Таким образом, на сегодняшний день в России зафиксировано 11 тыс. 917 случаев заражения во всех 82 регионах . Умерли 94 заболевших, выздоровели 795 человек.

На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире составило 1,6 млн человек, умерли 95,7 тыс. заболевших, выздоровели 358,3 тыс. пациентов.