«Давайте наберемся выносливости и терпения еще на семь дней»: Глава Кубани продлил карантин до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 апреля выступил с телеобращением о продлении режима карантина в регионе

Из-за пандемии COVID-19 президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. 2 апреля он продлил нерабочий период до 30 апреля.

На Кубани 31 марта объявили карантин. Он предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного. Нарушителям выписывают штрафы.

Изначально карантин объявлялся до 5 апреля. Теперь власти приняли решение продлить его до 12 апреля.

«Да, это жесткие, непопулярные меры. Мы понимаем, что у них будут экономические последствия, и готовимся к ним. Сейчас мы принимаем комплексный план мероприятий для поддержки бизнеса в этот период. Но самое главное для нас сейчас — максимально сохранить жизни людей, уберечь каждого», — заявлял ранее губернатор.

Напомним, о продлении карантина минимум на две недели для предотвращения распространения инфекции главу региона попросили медики.