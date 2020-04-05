«Давайте наберемся выносливости и терпения еще на семь дней»: Глава Кубани продлил карантин до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 апреля выступил с телеобращением о продлении режима карантина в регионе
Из-за пандемии COVID-19 президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. 2 апреля он продлил нерабочий период до 30 апреля.
Читайте также:
На Кубани 31 марта объявили карантин. Он предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного. Нарушителям выписывают штрафы.
Изначально карантин объявлялся до 5 апреля. Теперь власти приняли решение продлить его до 12 апреля.
«Да, это жесткие, непопулярные меры. Мы понимаем, что у них будут экономические последствия, и готовимся к ним. Сейчас мы принимаем комплексный план мероприятий для поддержки бизнеса в этот период. Но самое главное для нас сейчас — максимально сохранить жизни людей, уберечь каждого», — заявлял ранее губернатор.
Напомним, о продлении карантина минимум на две недели для предотвращения распространения инфекции главу региона попросили медики.
5 апреля губернатор Вениамин Кондратьев выступил с телеобращением, в котором сообщил о продлении карантина.
«Способ остановить вирус есть только один — продлить карантин. Я обращаюсь к вам, уважаемые мои земляки и гости края, давайте наберемся выносливости и терпения еще на семь дней», — заявил Кондратьев.
Он добавил, что в понедельник, 6 апреля, будут предложены меры экономической поддержки малого и среднего бизнеса.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
В Краснодарском крае COVID-19 зафиксирован у 39 человек. Всего в мире на момент выхода новости заразились 1 млн 205 тыс. человек, из них 64,8 тыс. скончались, выздоровели 247 тысяч. В России по данным на 5 апреля коронавирусом заболел 4 тыс. 731 человек.
Все материалы по теме: