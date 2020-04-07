На Кубани умер первый больной с коронавирусом
Оперативный штаб Краснодарского края 7 апреля сообщил о первой смерти пациента с коронавирусом в регионе
Коронавирус, или COVID-19, — новый возбудитель ОРВИ, передающийся воздушно-капельным путем, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В России к 6 апреля за сутки зарегистрировали 954 новых случая заражения коронавирусом, всего в стране известно о 6 тыс. 343 инфицированных. Из них умерли 47 человек, 406 выздоровели.
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В минздраве Кубани 7 апреля сообщили о первом умершем пациенте с коронавирусом. Это 45-летний мужчина. Он скончался от осложнений в Лабинской центральной районной больнице. По словам медиков, у многих пациентов тяжелое течение болезни: пятеро заболевших подключены к аппаратам ИВЛ, еще у 22 человек состояние ухудшилось до средней степени тяжести. Кроме того, COVID-19 все больше диагностируют у молодых людей.
По данным оперштаба Кубани, в регионе все еще 50 подтвержденных случаев заболевания. С подозрением обратился 681 человек, в том числе 121 ребенок. На стационарном лечении находится 265 человек, включая 65 детей. В поликлиниках по месту жительства наблюдаются 5 тыс. 327 человек, всего провели 16 тыс. 686 лабораторных исследований. Предварительно положительный результат диагностировали у 44 пациентов.
На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек и составило 1 млн 349 тыс. человек, число смертей превысило 74,7 тыс., выздоровели более 286,4 тыс. заболевших.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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