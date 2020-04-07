На Кубани умер первый больной с коронавирусом

Коронавирус, или COVID-19, — новый возбудитель ОРВИ, передающийся воздушно-капельным путем, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В России к 6 апреля за сутки зарегистрировали 954 новых случая заражения коронавирусом, всего в стране известно о 6 тыс. 343 инфицированных. Из них умерли 47 человек, 406 выздоровели.

В минздраве Кубани 7 апреля сообщили о первом умершем пациенте с коронавирусом. Это 45-летний мужчина. Он скончался от осложнений в Лабинской центральной районной больнице. По словам медиков, у многих пациентов тяжелое течение болезни: пятеро заболевших подключены к аппаратам ИВЛ, еще у 22 человек состояние ухудшилось до средней степени тяжести. Кроме того, COVID-19 все больше диагностируют у молодых людей.