На Кубани число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 20 человек

В Краснодарском крае 10 апреля зарегистрировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом

В России к 10 апреля за сутки выявили 1 тыс. 786 новых случаев заражения, всего в 82 субъектах страны зарегистрировали 11 тыс. 917 инфицированных. Умерли 94 человека с коронавирусом, 795 выздоровели. Утром 7 апреля стало известно о первой смерти на Кубани, а 9 апреля — еще о двух умерших пациентах (в Краснодаре и Новороссийске). По данным оперштаба Москвы, за сутки среди всех зараженных страны 20 человек — на Кубани, всего в регионе 125 пациентов с коронавирусом. Эту информацию подтвердили в оперштабе Краснодарского края. Четверо заболевших вернулись в регион из ОАЭ, Турции и Германии, остальные контактировали с ранее зараженными.

Восемь случаев COVID-19 зафиксировали в Туапсе, пять — в Геленджике, три — в Сочи, два — в Кореновске, по одному — в Краснодаре и Успенском районе. В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю уточнили, что среди заболевших трое несовершеннолетних — 5, 16 и 17 лет. Самому старшему пациенту 73 года . Из 125 пациентов пятеро находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции легких. В регионе провели уже 18 тыс. 878 лабораторных исследований на COVID-19. К медикам обратились с подозрением на коронавирус 788 человек, в том числе 128 детей. На стационарном лечении остаются 270 человек, из них 64 ребенка. Всего из больниц выписали 25 человек. Дома под наблюдением врачей поликлиник находится 7 тыс. 547 жителей региона. В обсерваторах разместили 151 человека: 41 — в Краснодаре и 110 — в Сочи. Их состояние удовлетворительное, сообщили в оперштабе Кубани.