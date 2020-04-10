На Кубани число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 20 человек

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 10 апреля зарегистрировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом

В России к 10 апреля за сутки выявили 1 тыс. 786 новых случаев заражения, всего в 82 субъектах страны зарегистрировали 11 тыс. 917 инфицированных. Умерли 94 человека с коронавирусом, 795 выздоровели. Утром 7 апреля стало известно о первой смерти на Кубани, а 9 апреля — еще о двух умерших пациентах (в Краснодаре и Новороссийске).

По данным оперштаба Москвы, за сутки среди всех зараженных страны 20 человек — на Кубани, всего в регионе 125 пациентов с коронавирусом. Эту информацию подтвердили в оперштабе Краснодарского края. Четверо заболевших вернулись в регион из ОАЭ, Турции и Германии, остальные контактировали с ранее зараженными.

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Восемь случаев COVID-19 зафиксировали в Туапсе, пять — в Геленджике, три — в Сочи, два — в Кореновске, по одному — в Краснодаре и Успенском районе. В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю уточнили, что среди заболевших трое несовершеннолетних — 5, 16 и 17 лет. Самому старшему пациенту 73 года. Из 125 пациентов пятеро находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В регионе провели уже 18 тыс. 878 лабораторных исследований на COVID-19. К медикам обратились с подозрением на коронавирус 788 человек, в том числе 128 детей. На стационарном лечении остаются 270 человек, из них 64 ребенка. Всего из больниц выписали 25 человек.

Дома под наблюдением врачей поликлиник находится 7 тыс. 547 жителей региона. В обсерваторах разместили 151 человека: 41 — в Краснодаре и 110 — в Сочи. Их состояние удовлетворительное, сообщили в оперштабе Кубани.

На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек и составило 1 млн 607 тыс. человек, число смертей превысило 95,7 тыс., выздоровели более 358 тыс. заболевших.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Здравоохранение Карантин Коронавирус Краснодар Медицина

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