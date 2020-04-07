«У этих детей нет времени на карантин». Как коронавирус отразился на краснодарских благотворительных организациях

Из-за распространения коронавируса некоммерческие организации по всей стране вынуждены закрывать программы, увольнять сотрудников и снижать масштабы оказываемой поддержки. В начале апреля благотворительный фонд «Нужна помощь» запустил акцию #рубльвдень, чтобы помочь тем, кто продолжает помогать другим. Портал Юга.ру решил узнать, как пандемия отразилась на деятельности краснодарских благотворительных организаций.

Анна Сметана, директор краснодарской краевой благотворительной общественной организации «Открытая среда», занимающейся адаптацией подростков с аутизмом

— В условиях карантина пришлось отказаться от части фандрайзинговых мероприятий [фандрайзинг — сбор пожертвований, Юга.ру]. Также на нас повлияло падение рубля: некоторые услуги зарубежных специалистов мы оплачиваем по курсу доллара, и это стало большим ударом для сборов. Пожертвования снизились. При этом повысился спрос на помощь, которой мы раньше не занимались, а теперь вынуждены: помощь продуктами и оплатой лекарств тем семьям, где взрослые остались без работы и дохода. Мы собирали для них необходимую гуманитарную помощь через соцсети. Затем обратились в службу доставки «Бронибой», чтобы курьеры собрали продукты в супермаркетах. Ведь без пропусков сейчас нельзя передвигаться по Краснодару. Они сделали нам скидку и очень душевно подошли к вопросу.

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Мы вынуждены были закрыть все очные мероприятия. Практически вся деятельность фонда перешла в онлайн. Раньше у нас были социальные клубы, когда подопечные вместе с волонтерами ходили в кафе, в клубы настольных игр, в парк, вместе общались и играли. Теперь соцклубы происходят у нас в Zoom [программа для организации видеоконференций — Юга.ру]: там обсуждаем новости, делимся, кто как проводит карантин. Группы психологической помощи родителям тоже переходят в формат вебинаров, а тренер по йоге Ольга Горонкова каждую неделю проводит занятия по видеосвязи. В онлайн перешли и мероприятия для широкой публики, с помощью которых мы пытаемся собирать средства на жизнь фонда. Например, волонтер Алина Перадзе провела вечеринку с диджеем, собрали около 5 тыс. рублей. В обычное время нам всегда нужны волонтеры и самая разная помощь: и профессиональные компетенции, и помещения, и материальная поддержка разными товарами, не только деньгами. Сейчас перед нами стоит вопрос выживания, поэтому в первую очередь мы собираем денежные пожертвования.

Яна Сторожук, руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край добра». Фонд оплачивает операции больным детям, курсы реабилитации и обследования, приобретает жизненно необходимые препараты, а также авиа- и ж/д билеты к месту лечения ребенка.

— Мы очень зависим от добровольных пожертвований, а сейчас бизнес и просто люди проходят через сложности, вызванные пандемией, и сами нуждаются в поддержке. Что мы уже почувствовали? Снизилось число жертвователей, упал средний размер пожертвований. Отменились две масштабные акции фонда, запланированные на апрель: в помощь детям с нарушениями слуха и «Клуб добрых дел» Сбербанка. В прошлом году благодаря этим акциям удалось собрать более 20 млн рублей. Мы приостановили прием заявлений, ведь сейчас запланировать объемы поступлений крайне сложно. Но мы продолжаем вести наших подопечных, детей с онкологическими заболеваниями, покупать им препараты, которые подорожали из-за роста курса. Мы также помогаем детям, которые находятся на лечении за рубежом. Сейчас фонд запускает два онлайн-проекта в инстаграме для сбора средств: #МузыкаДобра и #ЗвездныйКрайДобра. В рамках первого проекта будут проводиться музыкальные концерты в прямом эфире, а в рамках второго — мастер-классы звезд шоу-бизнеса по стилю, рисованию, музыке и т.д. Нельзя допустить, чтобы фонды просто прекратили свою работу. Наверное, больше всего в этом меня поддержат родители больных детей. Ведь у этих детей нет времени на карантин, их надо спасать, им надо помогать. Сейчас любая сумма имеет значение, каждые 100-200 рублей важны.

Светлана Петропавловская, руководитель регионального бюро «Русфонда» — федерального благотворительного фонда, который помогает тяжелобольным детям.

— Кризис отразился в первую очередь на проведении ранее запланированных мероприятий. Так, 19 марта в Краснодаре должен был пройти третий региональный Женский мотивационный форум, в рамках которого планировалось собрать денежные средства для «хрустального» мальчика Максима Черномазова. Спасло ситуацию партнерство фонда с региональными и федеральными СМИ, в том числе и с Юга.ру. Почти 600 тыс. рублей для Максима собрали всем миром. Сейчас в Краснодарском крае мы ведем сбор на лечение полуторагодовалого Тёмы Бурова из Горячего Ключа. «Русфонд» более прочих фондов оказался готовым к новым условиям работы, поскольку региональные бюро всегда работают «на удаленке». Но возникли проблемы у поставщиков оборудования, медицинских услуг, лекарственных препаратов и у потенциальных жертвователей. Компании и частные лица оказались в ситуации, когда невозможно заниматься даже кратковременным планированием, потому они сократили траты по всем направлениям, включая благотворительную помощь. В общую почту «Русфонда» стало приходить больше писем от семей, ведущих сборы самостоятельно в соцсетях, больше стало писем из ближнего зарубежья. Несмотря на кризис, прием новых заявок в «Русфонде» продолжается. Более того, в такой непростой момент фонд впервые объединился с крупнейшим фондом «Подари жизнь» для помощи детям с лейкозом, нуждающимся в трансплантации костного мозга. Самая лучшая помощь — это стабильная поддержка. Пусть это будет небольшая сумма, сопоставимая с доходами человека в условиях кризиса, но регулярно отчисляемая в помощь больным детям. Регулярные пожертвования позволяют планировать сроки сбора, что во многих случаях очень важно. Можно оказать и нематериальную помощь: разместить баннер на своем интернет-ресурсе или ссылку на сообщество фонда на своей страничке в социальных сетях.

Александра Вандышева, руководитель проектов АНО БСП «Синяя птица», оказывающей помощь детям с инвалидностью, семьям, попавшим в трудное положение, пожилым людям. «Синяя птица» — единственная в Краснодарском крае организация, которая занимается паллиативной помощью детям [паллиативная помощь — помощь пациентам с неизлечимыми прогрессирующими или опасными для жизни заболеваниями — Юга.ру].

— Первые изменения мы почувствовали 2-2,5 недели назад [во второй половине марта — Юга.ру], когда пожертвования снизились на 70%. Были дни, когда пожертвований не было вообще. Так как на нашем попечении находятся дети с инвалидностью и дети в тяжелом паллиативном состоянии, потребности которых ежедневны, мы все равно стараемся поддерживать семьи средствами первой необходимости. Мы забили тревогу, потому что понимаем, что ситуация в ближайший месяц не улучшится. В наших подопечных семьях мама не имеет возможности работать, потому что она часто привязана к ребенку, поэтому единственным кормильцем в семье является папа. В условиях же карантина папы остаются без работы. В последнее время в организацию стали обращаться не с просьбами о реабилитации или каком-то техническом оборудовании — сейчас речь идет о том, как прокормить ребенка и обеспечить его средствами гигиены. Стали приходить запросы на почту, касающиеся продуктов питания, и мы понимаем, что таких обращений будет еще больше. Деятельность фонда перешла в онлайн-режим, сейчас мы переводим в онлайн и работу центра для особенных детей «Верь в себя»: наши преподаватели записывают видеоуроки, с середины недели планируется проведение прямых эфиров в социальных сетях для родителей с психологами, логопедами, специалистами, которые занимаются с детьми с инвалидностью. Также будут видеоуроки и для детей. Самый простой и надежный способ помочь нашим подопечным — это оформить на нашем сайте пожертвование, пусть даже оно будет небольшим. Главное, чтобы они поступали регулярно.

Анна Ковалевская, региональный координатор благотворительного фонда помощи пожилым и инвалидам «Старость в радость»

— До введения карантина мы помогали с прогулками лежачим старикам, вывозили их на инвалидных колясках, ездили с концертными программами. Кроме того, помогали покупать вещи, не входящие в списки финансирования от государства, например, инструменты для занятий с психологами. Специфика нашей работы именно общение с людьми в учреждениях, а во время карантина мы не можем их навещать. Максимум, который нам сейчас доступен, — записать видеоприветы. Радует только, что до объявления карантина мы успели передать в учреждения настольные игры и журналы. Из-за ограничительных мер у нас сорвалась большая акция, приуроченная ко Дню Победы. Совместно с сетью магазинов «Магнит» мы должны были собрать подарки для ветеранов и тружеников тыла (а это 27 тыс. 480 человек), но мы уже не успеем этого сделать. Также без подарков останутся все лежащие в учреждениях старики.

Марина Шамара, президент благотворительного детского фонда «АНАСТАСИЯ». Фонд оказывает моральную и финансовую поддержку больным детям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей или находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детским учреждениям.

— Режим самоизоляции и карантинные меры сужают круг возможностей оперативно реагировать на просьбы о помощи. Но дети все равно в ней нуждаются: им необходимы лечение и уход, лекарства и средства реабилитации. К сожалению, ситуация пандемии существенно повлияла на общественную жизнь нашего фонда. Нельзя в условиях карантина проводить массовые мероприятия по сбору средств, адресные пожертвования сократились, значительно сузился спектр возможностей привлечения средств от кубанских бизнесменов. Вырос спрос на медикаменты. Те, кто планировал проходить реабилитацию в другом регионе или даже за границей, вынуждены были ее отложить. Тяжело приходится и тем, у кого есть потребность в технических средствах реабилитации, например, колясках: поставщики закрылись на карантин. Мы не бросаем наших подопечных и стараемся всячески поддерживать их. В этом помогают соцсети, мессенджеры, наш сайт и горячая линия. А в ближайшее время совместно с несколькими известными диджеями мы планируем организовать онлайн-марафон для воспитанников ильской школы-интерната. Мы будем рады любой помощи, не только материальной. После отмены карантина нам обязательно понадобятся новые партнеры и волонтеры для организации различных детских мероприятий. Еще мы будем благодарны за репосты наших публикаций в соцсетях — это поможет большему количеству людей узнать о нас.

Дарья Баканова, администратор приюта для животных «Краснодог». Приют помогает пострадавшим животным, оказавшимся на улице.

— Введенные ограничения сильно отразились на деятельности приюта. Закрыты торговые центры, где проводились благотворительные мероприятия, что позволяло большему количеству животных уезжать в семьи. Не работают торговые точки, в которых размещены наши боксы для сбора пожертвований. До минимума сократилось количество посетителей ветеринарного кабинета, который являлся основным источником дохода организации. Ограничения на передвижение по городу не позволяют горожанам приехать в приют лично и выбрать подопечного. При этом тяжело травмированные собаки и кошки продолжают поступать ежедневно. И каждому требуется лечение, операции и корм. Хотя сложности сейчас у многих, когда в самый тяжелый момент руководство приюта обратилось в социальных сетях с просьбой о помощи, за три дня нам удалось собрать необходимую сумму для закрытия задолженностей перед поставщиками лекарств и кормов и закупки необходимых препаратов. Но этого недостаточно для осуществления полноценной деятельности на длительный срок. Часть нашей работы всегда проходила онлайн, сейчас, конечно, ее стало больше. Именно благодаря официальным аккаунтам в социальных сетях и сайту желающие взять питомца могут выбрать себе друга, а те, кто уже получил разрешение на передвижение по городу, успели обзавестись новым питомцем. Основная помощь приюту — «усыновление» наших подопечных. Сейчас их более 500, а самая острая проблема у собак, их чуть больше 300. Наша главная задача — устройство животных в семью, ведь даже самый лучший приют не может ее заменить.