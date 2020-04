На Кубани умерли еще два зараженных коронавирусом, один из них — в Краснодаре

View this post on Instagram

Не верьте слухам! Последние дни соцсети наводнены сообщениями о том, что в БСМП Covid - 19. Народ в панике! Как же так? Как нам теперь быть? Это же скорая помощь! Как могли? Как не уследили? Сообщаем. Да, мы больница скорой медицинской помощи. Да, мы на передовой. Да, мы перевозим пациентов с подозрением, подчёркиваем, с подозрением на коронавирус. Да, у кого-то из тех, кого мы доставляем в инфекционную больницу, тест на Covid-19 оказывается положительным. Но в настоящее время ни одного пациента с диагнозом " коронавирус" в БСМП нет! И ещё одно! Сотрудники больницы скорой медицинской помощи так же находятся под постоянным эпидемиологическим контролем! Бригады скорой помощи выезжают на вызовы с подозрением на коронавирус в защитных костюмах ( на фото). А медики в стационарах ежедневно проходят все необходимые медицинские обследования на предмет возможности заражения Covid - 19 от пациентов, доставленных экстренно, но с любым другим диагнозом. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы не допустить появление и распространение вируса в БСМП!!!