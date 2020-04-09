На Кубани умерли еще два зараженных коронавирусом, один из них — в Краснодаре
9 апреля стало известно о двух новых пациентах в Краснодарском крае, которые умерли после заражения коронавирусной инфекцией
По данным краевого оперативного штаба, одна из пациенток — 78-летняя женщина — лежала в краснодарской больнице скорой медицинской помощи (БСМП), туда ее госпитализировали с переломом бедренной кости. Женщина находилась в медучреждении с 24 по 31 марта. Признаки респираторного заболевания появились у нее в последний день марта, после этого ее отправили в клиническую инфекционную больницу Краснодара.
При обследовании у пациентки выявили двухстороннюю пневмонию и гидроторакс [скопление жидкости в легких — Юга.ру]. 2 апреля после того, как ее состояние ухудшилось, пенсионерку подключили к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось, рассказали 9 апреля в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В этот же день в инстаграме БСМП прокомментировали ситуацию в связи с тем, что в «последние дни соцсети наводнены сообщениями» о наличии зараженных COVID-19 в больнице.
«Сообщаем. Да, у кого-то из тех, кого мы доставляем в инфекционную больницу, тест на COVID-19 оказывается положительным. Но в настоящее время ни одного пациента с диагнозом "коронавирус" в БСМП нет», — заверили в пресс-службе медучреждения.
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Еще один летальный случай произошел в больнице Новороссийска утром 9 апреля. Сообщается, что 59-летняя женщина контактировала с человеком, который вернулся из Нидерландов. 20 марта она почувствовала недомогание и спустя десять дней обратилась за медицинской помощью. У пациентки диагностировали пневмонию и 1 апреля назначили лечение в частной клинике. С 3 апреля ее состояние ухудшилось, после чего женщину перевели в отдельную палату освобожденного корпуса горбольницы № 1.
Пациентка находилась на ИВЛ и не имела контактов с другими людьми, рассказали в администрации. 8 апреля у нее подтвердился коронавирус, после чего больную госпитализировали в инфекционную больницу № 3. Там она скончалась.
Таким образом, на Кубани умерли три человека с коронавирусом: 6 апреля в Лабинске скончался 44-летний мужчина. На 9 апреля в крае зарегистрировали 105 случаев заражения COVID-19.
В России за последние сутки выявили 1 тыс. 459 новых случаев инфицирования, всего зарегистрированы 10 тыс. 31 зараженных. Умерли 76 человек с коронавирусом, 698 выздоровели.
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Не верьте слухам! Последние дни соцсети наводнены сообщениями о том, что в БСМП Covid - 19. Народ в панике! Как же так? Как нам теперь быть? Это же скорая помощь! Как могли? Как не уследили? Сообщаем. Да, мы больница скорой медицинской помощи. Да, мы на передовой. Да, мы перевозим пациентов с подозрением, подчёркиваем, с подозрением на коронавирус. Да, у кого-то из тех, кого мы доставляем в инфекционную больницу, тест на Covid-19 оказывается положительным. Но в настоящее время ни одного пациента с диагнозом " коронавирус" в БСМП нет! И ещё одно! Сотрудники больницы скорой медицинской помощи так же находятся под постоянным эпидемиологическим контролем! Бригады скорой помощи выезжают на вызовы с подозрением на коронавирус в защитных костюмах ( на фото). А медики в стационарах ежедневно проходят все необходимые медицинские обследования на предмет возможности заражения Covid - 19 от пациентов, доставленных экстренно, но с любым другим диагнозом. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы не допустить появление и распространение вируса в БСМП!!! #бсмп #скораяпомощь #спешимнапомощь #er #коронавирус #стопкоронавирус #сидимдома #домалучше #stayhome #stayathome #StayAtHome #stopcoronavirus #национальныйпроектздравоохранение #нацпроектздравоохранение #миздравроссии #минздравкк #минздравкубань
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