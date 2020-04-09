На Кубани умерли еще два зараженных коронавирусом, один из них — в Краснодаре

9 апреля стало известно о двух новых пациентах в Краснодарском крае, которые умерли после заражения коронавирусной инфекцией

По данным краевого оперативного штаба, одна из пациенток — 78-летняя женщина — лежала в краснодарской больнице скорой медицинской помощи (БСМП), туда ее госпитализировали с переломом бедренной кости. Женщина находилась в медучреждении с 24 по 31 марта. Признаки респираторного заболевания появились у нее в последний день марта, после этого ее отправили в клиническую инфекционную больницу Краснодара.

При обследовании у пациентки выявили двухстороннюю пневмонию и гидроторакс [скопление жидкости в легких — Юга.ру]. 2 апреля после того, как ее состояние ухудшилось, пенсионерку подключили к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось, рассказали 9 апреля в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этот же день в инстаграме БСМП прокомментировали ситуацию в связи с тем, что в «последние дни соцсети наводнены сообщениями» о наличии зараженных COVID-19 в больнице.