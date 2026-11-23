Новый мэр Краснодара-2026. Возможные претенденты, как изменилась процедура и когда выберут главу города
Прошло больше полутора месяцев с тех пор, как мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно покинул свой пост, но город до сих пор не знает, кто претендует на его кресло. Привычного открытого конкурса с десятками самовыдвиженцев не объявляли, а новый отбор кандидатов проходит за закрытыми дверями. Тем не менее в СМИ, телеграм-каналах и кулуарах мэрии уже обсуждают конкретные фамилии.
Редактор Юга.ру Денис Куренов разбирает, как изменились правила игры, какие шансы у претендентов и почему выбор нового мэра стал тестом для краевой власти.
Закрытый отбор и двойной управленческий вакуум
Евгений Наумов сложил полномочия утром 5 октября — за 13 месяцев до конца срока, истекавшего в ноябре 2027 года. Ни экс-мэр, ни краевые власти причин ухода не назвали. Хотя политологи сразу заговорили о его возможном повышении в Москве, нового назначения за эти недели не последовало. Обязанности градоначальника перешли к первому вице-мэру Дмитрию Васильеву.
Школы в три смены, трамвайный тупик и конфликт вокруг храма:
Публичной кампании, привычной по прошлым выборам мэра, в этот раз нет. На ситуацию наложился двойной вакуум: город полтора месяца живет без утвержденного градоначальника и без спикера гордумы. Председатель думы Вера Галушко на внеочередной сессии 5 октября отсутствовала, а решение об отставке Наумова подписывал исполняющий обязанности спикера Сергей Васин.
Главная причина закрытости — новые правила. Прямых выборов главы в Краснодаре давно нет, но раньше претендентов отбирала конкурсная комиссия, куда пускали и самовыдвиженцев. В мае 2026 года устав города обновили, а 14 июля ЗСК приняло краевой закон № 5545: теперь ключевой фильтр у губернатора. Именно он вносит в гордуму минимум двух кандидатов, а предлагать их главе региона могут только политические партии, Общественная палата края, Совет муниципальных образований и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Комиссию из семи краевых чиновников во главе с вице-губернатором по внутренней политике Александром Топаловым глава региона Вениамин Кондратьев создал еще 18 сентября — за 17 дней до отставки Наумова.
Старт кампании прошел почти незаметно. Как выяснила «Новая газета Кубани» (НГК), уведомление о приеме предложений с 3 ноября по 2 декабря появилось на сайте краевой администрации лишь спустя 29 дней после отставки, а гордума конкурс так и не объявила. Многие городские депутаты вообще не знали деталей нового закона и просили у журналистов ссылку на документ. Когда 20 ноября сотрудники НГК позвонили в департамент внутренней политики, там отказались даже подтвердить факт приема заявок, а близкие к власти собеседники издания отвечали уклончиво: «Даже слухов на этот счет пока никаких нет».
Однако первые фамилии все же просочились в прессу. НГК со ссылкой на кулуарные разговоры назвала трех претендентов, чьи документы якобы поступили в комиссию: Дмитрия Васильева, мэра Анапы Светлану Маслову и вице-губернатора Романа Лузинова. Источник 93.RU в мэрии Краснодара подтвердил, что в администрации обсуждают именно эту тройку. В телеграм-каналах к ней добавили еще одну неожиданную фигуру.
Четыре фамилии из кулуаров: кто есть кто и каковы их шансы
Дмитрий Васильев: «свой» финансист без политического веса
43-летний врио мэра — коренной краснодарец и экономист по образованию. В городских и краевых структурах он работает с 2005 года: трудился в департаментах финансов и имущества, возглавлял управление цен и тарифов, в ноябре 2022-го стал вице-мэром по экономике, а в январе 2024 года — первым заместителем главы города. Главный плюс Васильева — знание бюджета в непростой момент: агентство «Эксперт РА» прогнозирует в 2026 году рост дефицита городской казны вдвое выше плана, до 5,2 млрд рублей, и увеличение долга до 4,1 млрд к началу 2027-го.
Финансист из мэрии:
Против Васильева играет местная традиция: в Краснодаре временные руководители редко становятся мэрами. После ухода Евгения Первышова в 2021 году городом недолго руководил Наумов, но кресло занял Андрей Алексеенко. После его отъезда в 2022-м почти три месяца обязанности главы исполнял первый вице-мэр Максим Слюсарев, но избрали Наумова. НГК считает шансы Васильева невеликими «по причине незначительного опыта работы во власти». Главред портала «Город» Алексей Серебряков высказывается еще определеннее:
«Дмитрий Васильев — прекрасный представитель бюрократии умственного труда современной России. Его работа — это огромные экселевские файлы с тысячами таблиц и цифр. Он больше похож на топ-менеджера какого-нибудь банка с Уолл-стрит и прекрасно выглядел бы среди знатоков за столом игры «Что? Где? Когда?», чем на чиновника, гуляющего по «убитым» улочкам Музыкального, стройкам школ или осматривающего ход строительства коллектора».
В издании сомневаются, что Васильев сам согласится на «расстрельную» должность, но в губернаторский шорт-лист он вполне может попасть хотя бы как спарринг-партнер основного кандидата.
Светлана Маслова: антикризисный «варяг» из Анапы
Самой обсуждаемой фигурой ноября стала 59-летняя глава Анапы Светлана Маслова. Уроженка курорта, инженер-экономист, она сделала карьеру в Калининграде. С 2008 по 2010 год Маслова была замглавы администрации Калининграда, затем до августа 2012-го возглавляла ее (как напоминает 93.RU, ненадолго уходила после публикаций о поступлении сына в вуз по целевому набору с невысокими баллами ЕГЭ). Позднее она вернулась в калининградскую мэрию и пробыла там до 2019 года, недолго поработала вице-президентом «Автотор Холдинг Менеджмент», а с 2020-го по январь 2026-го занимала пост зампреда Совета министров Крыма. 5 февраля депутаты избрали ее главой Анапы — Маслова набрала 28 голосов и стала единственной женщиной во главе муниципалитета на Кубани.
Новым мэром Анапы стала Светлана Маслова:
Именно Масловой «Новая газета Кубани» отводит наиболее реальные шансы переехать в краевую столицу:
«Мегаполису Краснодару нужен опытный волевой руководитель, и Светлана Маслова вполне отвечает этим требованиям. К тому же Анапа после пережитых трудностей имеет четко обозначенный Масловой вектор движения на ближайшие год-два».
Портал 93.RU подчеркивает, что Маслова — единственная из тройки, кто ведет открытый блог о своей работе. Но главный подтекст слухов — политический. Как напоминает Алексей Серебряков, в Анапе Кондратьеву не дали провести свою креатуру Светлану Балаеву — Маслову согласовали в Москве. Сегодня она остается единственным мэром на Кубани не из команды губернатора, чем портал «Город» и объясняет разговоры о ее переводе: наблюдатели допускают, что назначить своего человека в Краснодар главе края не позволят, а других «федеральных» фигур в регионе не знают.
Против этой версии — короткий срок в Анапе: за девять месяцев Маслова только сформировала команду, а экологическая повестка курорта не закрыта. Политический обозреватель Андрей Гусий прямо отверг такой сценарий: «Светлана Борисовна Маслова остается мэром Анапы… До конца года — 100%». Источники «Города» в кулуарах выражаются осторожнее: переезд не исключают, но называют его лишь одним из вариантов.
Роман Лузинов: проверенная схема «вице-губернатор — мэр»
34-летний вице-губернатор Роман Лузинов — единственный в списке, кто укладывается в привычную модель Кондратьева: и Алексеенко, и Наумов переходили в мэрию с поста замглавы края. Выпускник юрфака КубГАУ, он работал юристом в Ассоциации молодых предпринимателей России, был замгендиректора МУП «Парки, инвестиции, туризм» и директором Дворца спорта «Олимп». В 23 года стал депутатом гордумы от КПРФ, затем перешел в «Единую Россию». В ноябре 2021 года его назначили вице-мэром Краснодара, а в декабре 2022-го — вице-губернатором: в краевой администрации он курирует департамент имущественных отношений, Минприроды и управление госохраны объектов культурного наследия.
Быстрый взлет чиновника СМИ связывают с его отцом — известным кубанским политиком, бывшим вице-мэром и действующим депутатом гордумы Сергеем Лузиновым. Опрошенные НГК юристы сочли опасения насчет конфликта интересов безосновательными. Реальные преграды иные: за последние годы фигурантами уголовных дел стали многие вице-губернаторы Кубани. В условиях кадровых брешей в администрации края отдавать действующего зама в город рискованно, а для самого Лузинова, как указывает НГК, такой переход выглядел бы понижением.
Галина Данильченко и сценарий «темной лошадки»
Пока медиа обсуждают тройку Васильев — Маслова — Лузинов, Андрей Гусий в своем телеграм-канале добавил четвертую фамилию. Комментируя слухи о Масловой, он предложил присмотреться к депутату Госдумы от Кубани, экс-мэру Мелитополя Галине Данильченко:
«И если уж пошли такие экстравагантные слухи о перемещениях, то я добавлю разговоров по кухням и коридорам. Почему, например, никто не вспоминает избранную от Краснодарского края в Госдуму от «Единой России» Галину Данильченко? Так-то у нее в биографии есть руководство Мелитополем, например. Мелитополь, которым руководила Галина Викторовна, — региональная столица, как и Краснодар. Да и избиралась она от Кубани, а не от Запорожской области. Скажу прямо — решения по столице Кубани пока финального нет».
Эта реплика точно описывает ситуацию: из-за закрытости отбора и дефицита кадров в списке может оказаться любой сильный управленец с федеральной поддержкой, а часть обсуждаемых фигур — сыграть роль технических кандидатов в обязательной паре от губернатора. Очереди из желающих нет: еще 7 октября Гусий пояснял «Эксперту Юг», что Краснодар — «один из самых проблемных муниципалитетов Кубани, поэтому не каждый хочет или потянет руководство городом». Показателен и недавний пример: на поиски главы Крымского района у краевых властей, по данным «Города», ушел целый год.
Тест для Кондратьева: почему имя мэра важнее, чем кажется
Интрига вокруг мэрии выходит далеко за рамки муниципальной политики. Политические аналитики сходятся во мнении: происхождение преемника Наумова покажет, сохранил ли Вениамин Кондратьев контроль над кадровой вертикалью региона.
Уход Наумова 5 октября совпал с чередой резонансных событий. За три дня до этого суд приговорил к 14 годам колонии бывшего вице-губернатора и атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова. В день отставки мэра экс-главу Сочи и бывшего вице-губернатора Алексея Копайгородского отправили на 15 лет в колонию строгого режима со штрафом 500 млн рублей, а в Армавире по «дорожному делу» арестовали экс-депутата Госдумы Андрея Дорошенко. На этом фоне очередная волна задержаний затронула сотрудников налоговых органов на Кубани.
В докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) отставку Наумова прямо назвали эпизодом борьбы за контроль над Кубанью. Даже если бывший мэр ушел ради работы в Москве, потеря собственной креатуры в столице края стала для губернатора болезненной уступкой:
«Если преемник Наумова окажется человеком из другого центра силы, эта версия получит наиболее наглядное подтверждение: губернатор останется во главе края, но утратит прежнюю свободу кадровых решений в его столице. Поэтому борьба за мэрию Краснодара — не периферийная история очередной отставки, а индикатор того, помогут ли уступки Кондратьеву удержаться или лишь ускоряют демонтаж его системы».
Похожую оценку «Эксперту Юг» дал политолог Иван Чумаков: на фоне приговоров Власову и Копайгородскому уход мэра знаменует «фактический дефолт сложившейся в регионе кадровой системы». Выход из застоя он видит в назначении внешнего управленца с федеральным опытом, способного сменить логику «тихого освоения бюджетных миллиардов» на проектное управление.
Кондратьев уходит:
В октябре федеральные и региональные источники обсуждали и возможную ротацию самого губернатора — гипотетическим сменщиком называли главу МЧС Александра Куренкова. В АПЭК расценили эти слухи как информационный удар по Кондратьеву, заставляющий элиты нервничать. О том же предупреждал политолог Марат Баширов: «Если кадровая ротация действительно затронет и край, новый глава Краснодара окажется частью уже другой управленческой конструкции». Именно неопределенностью вокруг будущего губернатора портал «Город» объясняет паузу с конкурсом: сильные управленцы не спешат заходить в мэрию, не понимая, с кем им придется работать через год.
Отставка мэра Краснодара: повышение в Москву или уход «человека Кондратьева»:
Тяжелое наследство: что ждет преемника и кого хотят жители
Кто бы ни занял кабинет на Красной, 122, его ждет один из самых перегруженных мегаполисов страны. Как разбирал в колонке для Юга.ру автор телеграм-канала «Градономика» Михаил Келеметов, на новом мэре повиснут сразу два буксующих мегапроекта: реконструкция Западного обхода с трамвайной линией, которая без соединения с улицей Московской рискует остаться тупиковой у «Баскет-Холла», и строительство 20-миллиардного канализационного коллектора, из-за которого перерыли часть севера и северо-востока города.
Не преодолен и социальный кризис. По данным полиции, на которые в феврале 2026 года ссылался губернатор, в Краснодаре зарегистрировано уже 2,3 млн человек — почти вдвое больше, чем по данным переписи. Осенью из-за того, что новые здания школ № 62 и № 66 не сдали в срок, в них ввели третью смену, которую Роспотребнадзор признал незаконной. К этому добавляются подтопления, блэкауты, споры вокруг генплана и застройки набережной в Юбилейном микрорайоне. Главной политической задачей нового главы Келеметов считает признание реальной численности населения города на федеральном уровне:
«Без регулирования жилищного строительства, без профессиональной команды в мэрии и конкретной программы развития города, без признания реальной численности населения и соответствующего увеличения бюджета он будет управлять не городом, а катастрофой».
Сами горожане чувствуют себя сторонними наблюдателями. В районных чатах и комментариях новости о Васильеве, Масловой и Лузинове встречают скептически, а неизменным «народным кандидатом» остается Сергей Галицкий: в октябрьском опросе «Блокнота» за него проголосовали 54,75% участников, хотя еще 32,32% прагматично выбрали ответ «А зачем ему это надо?».
Когда Краснодар узнает имя нового мэра
Прием предложений о кандидатурах в краевую комиссию завершается 2 декабря 2026 года. Уже на следующий день, 3 декабря, Вениамин Кондратьев проведет ежегодную прямую линию с жителями — не исключено, что именно там губернатор впервые публично прокомментирует уход Наумова и обозначит требования к преемнику.
После окончания приема документов у комиссии Александра Топалова остается до 45 календарных дней на проверку и согласование кандидатов. Если верны сведения, что первые заявки поступили еще в начале ноября, то согласования могут завершиться в двадцатых числах декабря — и гордума успеет проголосовать под Новый год. Предельный же срок закреплен в уставе Краснодара: при досрочной отставке мэра документ требует избрать нового главу в течение шести месяцев — не позднее 5 апреля 2027 года.