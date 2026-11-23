Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров сообщил «Российской газете», что во вторник, 24 ноября, жители Краснодарского края смогут наблюдать «Бобровое» суперлуние. В этот момент спутник Земли подойдет к нашей планете на минимальное расстояние, из-за чего при восходе над горизонтом лунный диск будет казаться особенно большим и приобретет желтовато-оранжевый оттенок.

По словам ученого, расстояние между Землей и Луной сократится примерно до 360 768 км — это почти на 24 тыс. км меньше среднего показателя. Спутник станет ярче и крупнее за счет такого сближения. Как отметил специалист, оптический эффект большой Луны у горизонта обусловлен особенностями человеческого восприятия, а теплый окрас объясняется преломлением света в атмосфере.