В небе над Кубанью 24 ноября взойдет «Бобровая» Луна. Как и когда ее увидеть?
Жители Краснодарского края смогут увидеть «Бобровое» суперлуние
Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров сообщил «Российской газете», что во вторник, 24 ноября, жители Краснодарского края смогут наблюдать «Бобровое» суперлуние. В этот момент спутник Земли подойдет к нашей планете на минимальное расстояние, из-за чего при восходе над горизонтом лунный диск будет казаться особенно большим и приобретет желтовато-оранжевый оттенок.
По словам ученого, расстояние между Землей и Луной сократится примерно до 360 768 км — это почти на 24 тыс. км меньше среднего показателя. Спутник станет ярче и крупнее за счет такого сближения. Как отметил специалист, оптический эффект большой Луны у горизонта обусловлен особенностями человеческого восприятия, а теплый окрас объясняется преломлением света в атмосфере.
Свое название явление получило от коренных народов Северной Америки: в ноябре бобры активно утепляли жилища, запасали еду на зиму и обрастали густым мехом, а охотники выходили на промысел. В европейской традиции это полнолуние именовали Морозным, а у славян оно было известно как «Белая Луна» — в честь первых снегопадов.
Шторм, волны до 4 метров и риск смерчей:
Это явление откроет серию из трех суперлуний подряд. Следующие произойдут в декабре 2026 года и в январе 2027-го. Такие циклы связаны с траекторией движения спутника, когда сразу несколько полнолуний совпадают с перигеем — точкой его максимального сближения с Землей.
Пик полнолуния придется на 17:54 24 ноября, однако точное время появления Луны зависит от конкретного населенного пункта. Чтобы увидеть суперлуние, специальная оптика не потребуется — достаточно найти площадку с открытым горизонтом вдали от уличного освещения.
Как писали Юга.ру, 26 ноября краснодарцы смогут увидеть противостояние Урана. В этот день седьмая планета, Земля и Солнце выстроятся на одной прямой линии.