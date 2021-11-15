Администрация Краснодара назвала пятерых кандидатов на должность мэра города

Краснодарский край

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  • Администрация Краснодара © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Администрация Краснодара © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

По итогам конкурсного этапа на должность мэра Краснодара претендуют всего пять человек. Изначально их было 24

Почему в Краснодаре выбирают нового мэра? В сентябре экс-глава кубанской столицы досрочно ушел с поста, став депутатом Госдумы. После его ухода исполняющим обязанности мэра стал Евгений Наумов. На должности он пробыл меньше месяца и перешел на работу в краевую администрацию. Затем пост занял Андрей Алексеенко. 

С 4 октября в Краснодаре начали прием заявок на должность главы города. Сначала заявки подали 19 человек. Среди них были безработный, специалист видеонаблюдения и депутат. Затем к претендентам добавились менеджер «Лукойла», адвокат и замдиректора «Ленты».

В пресс-службе администрации Краснодара 15 ноября рассказали, что по итогам двух конкурсных этапов на пост мэра остались всего пять кандидатов:

  • депутат Совета Ейского района, директор МУП МО Ейский район «Ейские тепловые сети» Андрей Назаров;
  • исполняющий обязанности главы Краснодара Андрей Алексеенко;
  • глава Западного внутригородского округа Краснодара Дмитрий Водолацкий;
  • управляющий партнер адвокатского бюро Краснодарского края «Сила Слова» Виталий Кацко;
  • депутат городской Думы Краснодара, генеральный директор ООО Юридическое агентство «Справедливость» Геннадий Уфимцев.

Начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации Краснодара Виктор Тушев рассказал, как проходил конкурс:

«На первом этапе комиссия оценивала полноту, своевременность и достоверность представленных кандидатами документов. Те, кто прошли этот этап, были допущены ко второму, который проходил в форме индивидуального собеседования, в ходе которого члены конкурсной комиссии оценивали профессиональные и личностные качества участников конкурса».

На собеседовании каждому участнику выставляли баллы от 0 до 10. После этого комиссия посчитала их общую сумму. Результаты оформили специальным протоколом.

17 ноября в прямом эфире городская Дума Краснодара проголосует за кандидатов и выберет нового мэра города. 

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