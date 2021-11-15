Администрация Краснодара назвала пятерых кандидатов на должность мэра города

По итогам конкурсного этапа на должность мэра Краснодара претендуют всего пять человек. Изначально их было 24

Почему в Краснодаре выбирают нового мэра? В сентябре экс-глава кубанской столицы досрочно ушел с поста, став депутатом Госдумы. После его ухода исполняющим обязанности мэра стал Евгений Наумов. На должности он пробыл меньше месяца и перешел на работу в краевую администрацию. Затем пост занял Андрей Алексеенко. С 4 октября в Краснодаре начали прием заявок на должность главы города. Сначала заявки подали 19 человек. Среди них были безработный, специалист видеонаблюдения и депутат. Затем к претендентам добавились менеджер «Лукойла», адвокат и замдиректора «Ленты».