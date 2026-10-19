Кондратьев уходит? Что говорят об отставке губернатора Краснодарского края и почему эти слухи звучат серьезнее прежних

В Краснодаре обсуждают возможный уход Вениамина Кондратьева: инсайдеры предполагают дату — 29 октября — и имена преемников. Сам губернатор провел в Москве несколько дней, пока в краевой администрации, по данным СМИ, шли обыски, а Генпрокуратура требовала изъять у его первого зама активы на 970 млн рублей. Официально отставку не подтверждают, но на этот раз позиции главы Кубани выглядят уязвимее, чем когда-либо. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает, что известно — и почему на этот раз разговоры об отставке воспринимают серьезнее, чем прежде. Слухи, аресты и визит в Москву Разговоры о скорой отставке губернатора оживились сразу после выборов в Госдуму 18-20 сентября. 23 сентября «Воронежские новости» со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми обсуждениями на федеральном уровне, сообщили: губернатор Иркутской области Игорь Кобзев может возглавить МЧС, а нынешний глава ведомства Александр Куренков — стать врио губернатора Кубани. Официального подтверждения не последовало. События пошли чередой. 2 октября Советский райсуд Краснодара приговорил к 14 годам колонии бывшего вице-губернатора и атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова. 5 октября Мещанский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима экс-мэра Сочи и бывшего вице-губернатора Алексея Копайгородского. В тот же день суд в Сочи арестовал по «дорожному делу» задержанного в Армавире экс-депутата Госдумы Андрея Дорошенко, а мэр Краснодара Евгений Наумов ушел в отставку — за 13 месяцев до конца срока и без объяснения причин. 12 октября прошли обыски в мэрии Новороссийска, в том числе в кабинете главы города Андрея Кравченко, а на следующий день стало известно о задержании бывшего главы Отрадненского района Андрея Волненко.

15 октября краснодарский портал «Город» со ссылкой на депутата Законодательного собрания от «Единой России» сообщил, что среди чиновников ходит информация, будто Кондратьев уже написал заявление об отставке по собственному желанию, направил его в Заксобрание и складывает полномочия с 29 октября, а сам переходит в Совет Федерации. Губернатор в эти дни был в Москве. Официально — на рабочих встречах: 15 октября он обсуждал инвестпроекты с главой Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Рафаэлем Хусяиншиным. Неофициально, по данным «Города», добивался приема у Владимира Путина. 16 октября, по данным «Города», силовики пришли с обысками в администрацию края. По информации издания, после обыска вместе с правоохранителями уехал управляющий делами администрации Антон Казанов. В тот же день Генпрокуратура подала иск к первому вице-губернатору Игорю Галасю, а часть федеральных телеграм-каналов написала, что решение об отставке губернатора якобы уже принято (1, 2, 3).

Представление нового главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева © Фото Юга.ру

Совфед, полпредство или рокировка с МЧС В открытых источниках обсуждаются версии о том, куда может уйти губернатор и кто может его сменить. Ни одна официально не подтверждена. Самая конкретная версия — с датой — держится на словах одного анонимного депутата. Другой собеседник «Города» утверждает обратное: «Вениамин Иванович никаких заявлений не писал». По его словам, губернатор поехал в Москву не прощаться, а укреплять позиции. Вызывает сомнение и деталь о заявлении, якобы направленном в Заксобрание: отставку губернатора по собственному желанию принимает президент своим указом. Как именно Кондратьев мог бы стать сенатором, авторы версии не объясняют. Между тем по закону о порядке формирования Совета Федерации сенатором от Заксобрания может быть только депутат краевого парламента, а сенатора от исполнительной власти назначает лишь вновь избранный губернатор — у врио такого права нет. Быстрый путь в Совфед остается один: президент может назначить Кондратьева одним из «представителей Российской Федерации» — таких сенаторов не больше 30. 12-13 октября сайты «Репост» и «Осетия ТВ» написали, что Кондратьев якобы рассказывает окружению о скором переходе на пост полпреда президента в ЮФО вместо Владимира Устинова, а губернатором станет его бывший заместитель Андрей Алексеенко. Ссылаются эти публикации на неназванные СМИ и собеседников. Устинов работает полпредом с мая 2008 года и в мае 2024-го был переназначен. Версию «Воронежских новостей» о Кобзеве и Куренкове 5 октября пересказал «Город», вынеся ее в заголовок: «Александру Куренкову прочат пост губернатора Краснодарского края». Куда при таком раскладе перейдет сам Кондратьев, ни одна из публикаций не сообщает. Есть и прогнозы без ссылок на анонимные источники. 12 октября «Блокнот» включил Кондратьева в список губернаторов, которым может грозить отставка в весенний сезон ротаций, — вместе с Георгием Филимоновым (Вологодская область), Александром Соколовым (Кировская) и Артуром Парфенчиковым (Карелия). Электоральных претензий к Кондратьеву, отмечает издание, нет: «Единая Россия» набрала в крае 60,29% — почти столько же, сколько в 2021 году (60,92%). Главный аргумент «Блокнота» — уголовные дела против команды губернатора. Политолог Антон Чаблин в колонке для Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП) назвал «неминуемую отставку Кондратьева» темой номер один в Краснодаре, а форму ухода — по собственному желанию или на новую должность — счел вторичной. Ключевым он считает «дорожное дело» и арест Дорошенко, а связь отставки Наумова или обысков в Новороссийске с судьбой губернатора — слухами. Весной звучала и противоположная оценка. На фоне первых арестов в своей команде Кондратьев встречался с Путиным и главой администрации президента Антоном Вайно. Политобозреватель Андрей Гусий в апреле расценил это как знак поддержки: «Если бы глава Кубани был токсичен для политики, то ни с Путиным, ни с Вайно встречи бы не было». Что говорят официально Официально — ничего. Ни администрация края, ни сам губернатор, ни Кремль слухи об отставке публично не комментировали. Кадровые решения в Кремле традиционно не обсуждают заранее: 24 сентября, отвечая на вопрос о возможных перестановках в правительстве после выборов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: «Мы никогда не обсуждаем и не анонсируем кадровые вопросы». Публично Кондратьев ведет себя как обычно. 14 октября его пресс-служба отчиталась о капремонте, 15-го — о встречах в Москве, а 17-18 октября в соцсетях губернатора вышли поздравления с Днем кубанского казачества, Днем работников дорожного хозяйства и Днем отца. По данным «Города», 16 октября у Путина были запланированы непубличные встречи, но была ли среди них встреча с Кондратьевым, официально не сообщалось.

Парад казаков в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Почему на этот раз к слухам относятся серьезнее Слухи об отставке Кондратьева — не новость. Но на этот раз изменился масштаб уголовных дел вокруг его команды. По подсчетам «Блокнота», только с 2024 года под следствием оказались семеро его бывших и действующих заместителей. «Город» насчитывает не меньше двух десятков чиновников разного ранга, привлеченных к уголовной ответственности за полтора года. Самая громкая история — дело вице-губернатора по АПК Андрея Коробки. 7 апреля его арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, он получил от застройщика 15 млн рублей через подконтрольный ему «Первореченский спортивный клуб», пообещав помочь изменить вид разрешенного использования участка, но обещания не выполнил. В тот же день Коробку освободили от должности в связи с утратой доверия, а Ленинский райсуд Краснодара по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество самого чиновника, его родственников и связанных с ним лиц — более чем на 10 млрд рублей. Символом дела стало поместье в станице Динской стоимостью более 1 млрд рублей — с вертолетной площадкой, причалом и домовой церковью. В СМИ его не первый год называли «дачей Кондратьева». Генпрокуратура считает поместье имуществом Коробки: при обыске там, по словам представителя ведомства, нашли около 4 млн долларов, 7 млн евро и 31 млн рублей наличными. Коробка тоже не признает поместье своим. Сам Кондратьев, по открытым данным, ни в одном уголовном деле не фигурирует.

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Вторая линия — «дорожное дело». В феврале Центральный райсуд Сочи обратил в доход государства активы его фигурантов на 22 млрд рублей. Бывший вице-губернатор и экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский, курировавший дорожную отрасль, с декабря 2025 года находится под стражей по делу о взятке, а бывший министр транспорта и дорожного хозяйства края Алексей Переверзев, задержанный в январе, признал вину и заключил досудебное соглашение. Андрей Дорошенко, арестованный 5 октября, в 2018-2021 годах возглавлял «Союз дорожников Кубани». По версии следствия, речь идет о хищении более 1,8 млрд рублей. Именно это дело политолог Чаблин считает ударом по губернатору лично. Приговоры уже получили бывшие вице-губернаторы Сергей Власов (11 лет, подписал контракт с Минобороны и пропал без вести в зоне СВО), Александр Власов (14 лет, приговор не вступил в силу) и Алексей Копайгородский (15 лет и штраф 500 млн рублей, защита подала апелляцию). Экс-вице-губернатор Анна Минькова в мае получила 5,5 года условно, бывший министр здравоохранения края Евгений Филиппов в июне — четыре года колонии. В октябре очередь дошла до первого заместителя губернатора. 16 октября Генпрокуратура подала иск к Игорю Галасю, который курирует финансово-экономический блок краевой администрации. По версии ведомства, за 18 лет Галась, его родственники и доверенные лица получили права на 63 объекта общей стоимостью более 970 млн рублей. Это позиция истца, которую суду еще предстоит оценить — Галась пока остается в должности. А управляющего делами администрации Антона Казанова, который, по данным «Города», после обысков уехал вместе с силовиками, Кондратьев назначил всего год назад — 1 октября 2025-го.

Вениамин Кондратьев © Фото Юга.ру

От протеже Ткачева до «непотопляемого» долгожителя Вениамину Кондратьеву 56 лет. Он родился в Прокопьевске Кемеровской области, в конце 1970-х семья переехала в Динской район, где отец много лет служил пономарем Свято-Троицкого храма. Кондратьев окончил филологический и юридический факультеты КубГУ, с 1994 года работал в администрации края, а в 2003-м, при Александре Ткачеве, стал вице-губернатором и возглавил краевой департамент имущественных отношений. В 2014 году он перешел в Управление делами президента, а 22 апреля 2015-го стал врио губернатора — после того как Ткачев возглавил Минсельхоз. С тех пор Кондратьев трижды выигрывал выборы: в 2015 году — с 83,64%, в 2020-м — с 82,97%, в сентябре 2025-го — с 83,17%. Нынешний срок истекает в 2030 году. Краем он руководит почти 11,5 года: среди постсоветских глав Кубани дольше на посту был только Ткачев — больше 14 лет. Если Кондратьев доработает нынешний срок, то в августе 2029 года обгонит и его. В интервью Юга.ру накануне первых выборов он говорил об «огромном вотуме доверия от главы государства» и обещал: «Ни под какие кланчики и группки я не попаду». Там же он рассказал, как в 2007 году познакомился с молодым фермером из Динского района Андреем Коробкой, и на слухи о нем ответил: «Не вопрос — миллион раз можно проверять». Главным испытанием второго срока стал разлив мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года: режим ЧС из регионального стал федеральным, а в июле 2025-го средняя загрузка отелей Анапы, по словам самого губернатора, составляла 30%. Нынешний год тоже выдался тяжелым: атаки беспилотников на Новороссийск, Туапсе и другие города, режим ЧС из-за скопления зерна, а 13 октября — режим повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефтепродуктов с атакованного танкера.

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При этом публично Кремль от губернатора не дистанцировался и на фоне арестов. Путин поблагодарил Кондратьева 18 февраля, открывая по видеосвязи детскую поликлинику в Павловской: больше двух третей стоимости объекта оплатил край. А 10 апреля, через три дня после ареста Коробки, провел с ним рабочую встречу — правда, спросил на ней, почему в крае, «как ни странно», снизилось сельхозпроизводство. «И мы, конечно, просели», — признал губернатор, объяснив спад заморозками и засухой. Кого называют преемниками В разговорах о том, кто может сменить губернатора, звучат два имени — и оба только со ссылкой на анонимные источники. Первый — глава МЧС Александр Куренков. На Кубани его хорошо знают: он руководил ликвидацией последствий атаки беспилотников в Туапсе и уборкой мазута на побережье, а в марте 2026 года проверял готовность края к паводку. В таких поездках его часто сопровождал Кондратьев. Второй — Андрей Алексеенко, давний соратник губернатора. С 2015 года он был вице-губернатором, с 2017-го — первым заместителем Кондратьева, в ноябре 2021-го стал мэром Краснодара. Через месяц в отношении него возбудили дело о взятке — СМИ сообщали и о задержании, — но вечером того же дня он вернулся к работе. В августе 2022 года Алексеенко ушел с поста мэра и возглавил совет министров военно-гражданской администрации Харьковской области, а с ноября того же года руководил правительством Херсонской области. С 7 ноября 2025 года он — заместитель полпреда президента в ЮФО.