Атамана и экс-замгубернатора Власова отправили в тюрьму на 14 лет за хищение имущества для бойцов СВО

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

Суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Краснодарского края

2 октября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что Советский районный суд Краснодара вынес приговор экс-атаману Кубанского казачьего войска (ККВ) Александру Власову и его советнику Александру Стародубцеву. Их признали виновными в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что в августе 2022 года ККВ получило из бюджета субсидию в 100 млн рублей. Деньги предназначались на закупку имущества для формирований «Барс 1», «Барс 11», «Барс 16» и других отрядов СВО.

Руководителя департамента по делам казачества Тарарыкина отправили в СИЗО:

ККВ приобрело одежду, снаряжение, средства защиты и специальное оборудование более чем на 57 млн рублей, однако на передовую в срок это имущество так и не попало.

Часть закупленного на 2,3 млн рублей Стародубцев похитил по указанию Власова. Вещи он собирался продать через сайт объявлений. Чтобы скрыть пропажу, Власов велел представителям отрядов и сотрудникам войска вносить в отчеты недостоверные сведения.

В начале 2023 года при сверке на складе Стародубцев обнаружил остатки имущества на 347 тыс. 868 рублей, которые ошибочно списали по актам приема-передачи. Эти вещи он перевез к себе домой и хранил в ожидании покупателей. Позже их изъяли.

Подсудимые признали вину. Бывший атаман выплатил в краевой бюджет 55 млн рублей в качестве компенсации ущерба.

Власова приговорили к 14 годам колонии, Стародубцева — к 6 годам. Обоим назначили штраф по 1 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в мае атаман Афипского казачьего общества и экс-депутат «Единой России» попался на крупной взятке.

Казачество Кубанское казачье войско Мошенничество Правосудие СВО Суд

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