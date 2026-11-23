В середине ноября в Краснодаре при капремонте дома на улице Дзержинского, 99, закрасили «Весну» — один из самых известных муралов города. Роспись о гармонии человека и природы появилась в 2018 году на пожертвования горожан и прожила восемь лет. Ее автор, художник-монументалист Георгий Куринов (@GOOZE-ART), узнал о случившемся вечером 13 ноября — накануне своего дня рождения. По просьбе Юга.ру Валентина Найда поговорила с Георгием Куриновым о молчании чиновников и пропавших депутатах, отказе писать на фасаде икону и влиянии чехарды мэров на культурную среду Краснодара, а также о том, где у художника больше творческой свободы и какой городской проект он мечтает наконец завершить. Обида, меч Арагорна и молчание властей Вы узнали об исчезновении «Весны» практически в свой день рождения. Как это было: вы приехали на Дзержинского, 99, утром 14 ноября — что увидели? И что чувствуете сейчас, когда первые эмоции улеглись? — Накануне вечером мне почти одновременно написали пять или шесть подписчиков в инстаграме*: у дома стоят леса, рабочие что-то закрашивают. Я сразу предположил, что это капремонт, но хотел убедиться лично. Утром жена поздравила меня с днем рождения и неожиданно подарила копию меча Арагорна из «Властелина колец» — она ассоциирует меня именно с этим героем. Дома как раз лежал постер с «Весной»: на выставках я вешаю такие постеры рядом со своими картинами, чтобы рассказать, что занимаюсь и монументальным искусством. Я положил все в машину, и мы поехали к фасаду. На месте сразу стало ясно: капремонт, тут ничего не поделаешь. Это не первый мой исчезнувший мурал. Самой большой потерей стала любимая работа «Спутник-медуза» в бельгийском Антверпене — крупном порту, куда заходят корабли со всего мира. Она прожила еще меньше: началась реконструкция, и здание снесли. А ведь во многом именно благодаря ей выросла моя аудитория в инстаграме*. Так что в этом смысле я уже закален.

Мурал «Весна» Георгия Куринова © Фото из личного архива Георгия Куринова

Конечно, в первые минуты накрыли обида и досада, затем пришли принятие и вопрос: что делать дальше? Я просто поделился чувствами с подписчиками и совершенно не ожидал такого шквала: почти все паблики Краснодара и края буквально взорвались, одно только мое видео набрало больше 160 тысяч просмотров. Это стало для меня настоящим шоком.

Фасад дома, на котором раньше располагался мурал «Весна» © Фото Дениса Куренова, Юга.ру

Дом включили в план капремонта, и 85,3% собственников выбрали главным видом работ ремонт фасада — то есть голосовали за ремонт, а не против росписи. Кто, по-вашему, должен был связаться с художником — фонд капремонта, управляющая компания, председатель совета дома или мэрия? — В этой истории две главные составляющие. Первая — реакция властей. Ни до начала работ, ни после со мной не связался ни один представитель администрации, хотя меня там прекрасно знают по прошлым проектам, а мой телефон указан во всех соцсетях — в инстаграме*, телеграме, «ВКонтакте». Меня можно было предупредить и поискать компромисс. На севере, куда я часто летаю работать, межпанельные швы ремонтируют чуть ли не каждые пять лет — и после ремонта их можно аккуратно подкрасить, не трогая сам мурал. А если сохранить «Весну» было невозможно, стоило хотя бы спросить художника, как подготовить фасад под новую роспись. Его можно было сделать гладким, а сейчас стену сдают с грубой, выпуклой фактурой и глубокими швами. Рисовать на такой поверхности нельзя: любое изображение будет сильно искажаться. Шумиха идет уже полторы недели, и за это время никто из администрации так и не позвонил. Вторая составляющая для меня куда важнее — отклик жителей. Я старался прочитать буквально каждый комментарий — никогда еще столько не сидел в соцсетях, как за эти дни. Люди писали не дежурное «жаль, держись», а личные истории. Например, одна женщина рассказывала, что они с дочкой восемь лет гуляли мимо этой стены — девочка выросла в этом районе, каждый день видела «Весну» по дороге в садик и школу, и теперь они обе плачут. Другие вспоминали юность и то, что происходило в их жизни восемь лет назад. Это трогает до слез. Именно ради этого стоит продолжать работать в нашем безразличном городе — хочу это подчеркнуть. В последнее время меня все чаще зовут в другие регионы — на Север, например в Архангельскую область, на Урал, на Алтай: там монументальное искусство востребовано, художникам создают условия и каждый год их ждут. А в Краснодаре чиновники все это стараются положить на дальнюю полку. Что говорят сами жильцы дома на Дзержинского, 99? И бывало ли за восемь лет, чтобы «Весна» кого-то раздражала? — В начале работы примерно половина прохожих — особенно пожилых — реагирует негативно: людей пугает все непривычное. Но когда мурал провисит в городе несколько лет, отношение меняется. А сейчас я вижу сотни, если не тысячи комментариев — и все со словами поддержки. Думаю, «Весна» никого не раздражала. Разве что коллег, которые сами мечтали о больших стенах, — как же без них. С жильцами дома я на связи — общаюсь с четырьмя жительницами разного возраста. Они рассказали и о своеобразном характере председателя совета дома, и о том, как все происходило: когда им принесли документы, они пытались отстоять роспись и найти компромисс. Но все завертелось молниеносно — ремонт начался сразу, и они не успели предупредить ни меня, ни кого-то еще. Икона на фасаде, «гиперскрепы» и пропавшие депутаты Вы говорили о желании воссоздать «Весну», но председатель совета дома хотел видеть на фасаде религиозный сюжет. Удалось ли с ним договориться и что вы готовы нарисовать на этой стене? — На второй день я нашел его телефон, мы начали общаться, и первым делом он прислал мне изображение православной иконы. Я четко объяснил ему свою позицию. Во-первых, я не умею писать иконы: у меня нет духовного образования, я не учился в семинарии. При этом эстетически я очень люблю православные храмы: часто хожу туда, особенно на Пасху, смотреть фрески, в поездках стараюсь заходить в древние соборы и восхищаюсь мастерами, которые их расписывают. Во-вторых, икона на городском фасаде неуместна. Я привел простой пример: фасад ночью плохо освещен, и, если вандалы оставят на ликах святых граффити-теги, случится скандал всероссийского масштаба. Да и как представители других конфессий отнесутся к иконе в светском городском пространстве? После нескольких дней разговоров он передумал. Теперь он прислал мне ссылку на какую-то повестку с официальных ресурсов — мол, она должна быть «гиперскрепной». Я долго вникал, но так и не понял, как с этим творчески работать. Для меня одна из важнейших «скреп» сегодня — любовь к своей малой родине. Я коренной краснодарец в пятом поколении, мой прапрадед стоял у истоков Екатеринодара. Мне дороги люди родного города, флора и фауна Кавказа, и я хочу сохранить здешнюю природу нетронутой: не хочу, чтобы Лаго-Наки распиливали под дачи, чтобы бывший Тебердинский заповедник в Карачаево-Черкесии застраивали отелями, не хочу видеть, во что превращаются заповедные места под Сочи, — у меня там работает много друзей. За мурал на эту тему я бы взялся с удовольствием.

Георгий Куринов работает над муралом © Фото из личного архива Георгия Куринова

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К истории вокруг стены на Дзержинского подключился депутат гордумы Сергей Климов — он выразил готовность помочь. Вы уже общались с ним предметно? — Когда вышел его пост, человек двадцать сразу переслали его мне в инстаграме*. Я тут же написал ему в личные сообщения. Он ответил, я отправил номер телефона и предложил хоть на следующий день встретиться в офисе или у мурала. Писали и другие люди из депутатской среды, уверяя, что готовы помочь. Я всем оставил контакты и сказал, что свободен. Прошло полторы недели — полная тишина. Хочется надеяться, что они просто очень заняты и скоро вспомнят о своем предложении. Андеграунд, красные линии и чехарда мэров В андеграундной тусовке считают, что настоящий уличный художник не ходит за согласованиями в мэрию. На открытие «Папы» в 2015 году приезжал мэр Евланов, да и «Весну» вы согласовывали. Что вы отвечаете на упреки в «продажности» и «декоративном госзаказе»? И где проходит ваша личная красная линия? — Суть упрека — в первых словах: «в андеграундной тусовке». Я не андеграунд, и мне эти микротусовки с пивком совершенно неинтересны. При этом я очень люблю граффити как явление — оно рождает многообразие, подкидывает сильные идеи, это живой голос молодежи. Но из самой субкультуры я уже давно вырос, хотя когда-то сам начинал с граффити. С администрацией я не работал, а взаимодействовал — ни раньше, ни сейчас мне за это не платили. Никто не приносил мне фасад на тарелочке: все проекты я придумывал сам — темы, эскизы, адреса — и месяцами обивал пороги кабинетов, где меня, бывало, футболили от одного чиновника к другому. Лет десять назад у нас отлично работало Управление по делам молодежи: ребята помогли быстро оформить документы для «Весны», «Папы» и портрета Евдокии Бершанской, поддерживали информационно, договаривались с МЧС об автовышке, иногда выделяли деньги на краску. Приезд мэра Владимира Евланова на открытие «Папы» стал для меня полной неожиданностью — это заслуга молодежного управления: Георгия Пронькина и Сергея Владимировича Килина, который и запустил всю эту историю, а потом ушел в отставку. Сейчас почти никакого взаимодействия нет.

Мурал Георгия Куринова с портретом Евдокии Бершанской © Фото Дениса Куренова, Юга.ру

Фраза про «декоративный госзаказ» звучит здорово, но огорчу недоброжелателей: госзаказов я не выполнял. Однажды строительная компания взяла меня субподрядчиком — расписать детский сад. Если это можно приравнять к госзаказу, тогда один был. Я вообще избегаю таких историй: там жесткие рамки и людей постоянно кидают на деньги — мне проще писать картины дома. А красная линия у меня четкая: я не берусь за политические темы, никогда не рисую на темы войны, никаких милитаристских или пропагандистских сюжетов. Исключение, наверное, лишь День Победы — как день памяти наших дедушек и бабушек. Мне не раз предлагали написать на фасаде портреты высших руководителей страны за серьезные суммы — от полутора до трех миллионов за портрет. Я отказывался всегда и не соглашусь никогда. Я рисую только в своем авторском стиле, по собственным эскизам и на темы, которые волнуют лично меня. За время вашей работы в Краснодаре сменились четыре мэра — Евланов, Первышов, Алексеенко и Наумов, который в октябре ушел в отставку, — а сейчас город снова в переходном режиме. Вы чувствовали на практике, как смена власти отражается на уличном искусстве? — Безусловно. Сумасшедшая скорость сменяемости власти сильно бьет по всей городской среде. В итоге ничего толком не доводится до конца: дороги раскапывают и бросают, бюджеты уходят непонятно куда. Владимир Евланов при всем консерватизме и возрасте был деятельным: вникал, старался идти в ногу со временем. Несмотря на все его минусы, для молодежи — художников, ребят из воркаута, BMX, брейк-данса — лучшим временем оказался именно евлановский период и начало работы Евгения Первышова. Дальше все покатилось вниз, и в последнее время о происходящем в городе сложно говорить без крепких слов.

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Я сам попал в такое «междуцарствие» — с муралом на стене Органного зала. Замечательный итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе (King Raptuz) начал там роспись, но не смог ее закончить и уехал — недописанная работа провисела так несколько лет. Мне предложили взяться за эту стену — я согласился с условием, что сделаю свой проект. Прислал несколько эскизов, их вынесли на народное голосование, и впервые в жизни я видел действительно честное голосование. Победил мой любимый вариант, его презентовали в прямом эфире по всем каналам. Тогда городом руководил исполняющий обязанности Максим Слюсарев, а потом пришел Наумов и сказал: «Извините, впервые слышу об этом проекте, мне неинтересно, закрываем». Так мурал на Органном зале и не случился.

Граффити на фасаде Муниципального концертного зала в Краснодаре, май 2023 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Эскиз Георгия Куринова © Фото из личного архива Георгия Куринова

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Где у вас как у художника больше свободы — на фестивалях и народных проектах или в коммерческих заказах для застройщиков? — Конечно, в социальных проектах и на фестивалях. Там можно свободно экспериментировать с эскизами — важно лишь, чтобы работа гармонировала с архитектурой и ландшафтом. Часто именно на смелых фестивалях в других городах и странах удается воплотить идеи, годами лежавшие в папке. Правда, бывают и подцензурные, провластные фестивали, куда острые эскизы не проходят. У коммерческого заказчика всегда есть вводные: передать характер компании, настроение нового ЖК, использовать цвета брендбука. Но у меня правило: я работаю по своим эскизам — исключения бывают крайне редко — и сохраняю авторское видение. Если на раннем этапе мы с заказчиком не находим компромисса и он упирается в откровенный «колхоз», я просто сворачиваю проект и отдаю его знакомым художникам. Голодные спальные районы и фестиваль без страховки Какие районы Краснодара кажутся вам сейчас визуально «голодными»? И что стало с вашей идеей серии муралов о героях города? — Голодные у нас все спальники — скучные и пустые. Когда я езжу в ЯНАО или НАО, поражаюсь: в крошечном северном городке муралов в 10-20 раз больше, чем в Краснодаре, где живет, по словам губернатора, почти 2,5 миллиона человек. Недавно работал в Ноябрьске — малюсенький город, а там порядка 30-40 муралов. Краснодар же культурно очень отстает, и не только в стрит-арте: у нас нет ни музея, ни галереи современного искусства, современная скульптура представлена точечно — в парке Галицкого и в Чистяковской роще. При этом на Кубани работают блестящие художники и скульпторы — и это не только арт-группа Recycle, которую я обожаю, но и многие другие достойные авторы.

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Мою концепцию небольшого фестиваля о героях города на три-семь фасадов в администрации не приняли — возможно, по финансовым причинам. Зато потом провели «Краснодар.Яркий», после которого я, похоже, окончательно попал в черный список чиновников за критику организации. У меня за плечами больше 30 мурал-фестивалей, я предлагал помочь бесплатно, но меня проигнорировали — и организаторы допустили опасные ошибки. Поначалу на площадках вообще не было страховки, хотя, помимо люльки, художник обязан быть пристегнут к независимой альпинистской веревке. В радиусе 50 метров не убирали машины, и краской запачкало немало автомобилей. Гонорары оказались в пять раз ниже, чем на фестивалях в небольших провинциальных городах, да и те задержали. На сцене мэр торжественно вручил десяти художникам огромные пластиковые сертификаты, а за кулисами нам, по сути, сказали: «Денег нет, но вы держитесь». После скандала деньги перевели лишь спустя месяц-полтора. Не хватало волонтеров, хромало отношение к авторам. Меня в тот момент там не было, но один из городских руководителей — то ли мэр, то ли его заместитель — заявился к ребятам, которые приехали позже других и не успевали к дедлайну, и начал кричать: пусть, мол, остальные художники, кто уже закончил, придут и дорисуют. А у каждого мастера свой стиль — так это не работает. Потом я предельно деликатно, без сарказма, по пунктам изложил свою позицию: поблагодарил за инициативу и перечислил главные огрехи. Но обиделись они смертельно — похоже, до сих пор. И мне очень жаль, что так происходит — могли бы дальше вместе развивать наш любимый город. Баку, Сочи и свобода холста Вы много работаете в других регионах России и за рубежом. Как меняется ваша задача, когда вы попадаете в другую культурную среду? И какие проекты оказались самыми запоминающимися и самыми сложными? — В Германии я сделал две крупные работы — в Мангейме и Карлсруэ. Самый масштабный мой проект — крупнейший стрит-арт Бельгии: 2,5 тысячи квадратных метров на фабрике по переработке целлюлозы в городе Халле под Брюсселем. Вместе с другом, казанским художником Бозиком, мы расписали три больших тоннеля — в бельгийском Намюре и нидерландском Эйндховене. А в Антверпене у меня осталась крупная заказная работа на экологическую тему, тоже на фабрике. Один из главных любимчиков — гигантский осьминог в центре турецкого Измира, между главным рынком и центральной мечетью. К счастью, он до сих пор «жив».

Мурал Георгия Куринова в Измире © Фото из личного архива Георгия Куринова

Потрясающий культурный обмен случился в Баку: я ездил туда трижды и сделал шесть фасадов. В эскизы вплетал местные музыкальные инструменты и национальные наряды, а заказчики отправляли каждый вариант на проверку в местный музей. Специалисты давали тончайшие правки: указывали, что тар получился скорее персидским, чем азербайджанским, уточняли цвета и орнаменты свадебного костюма. Я переделывал все с огромным счастьем — терпеть не могу халтуру в духе нейросети, люблю достоверность. Похожий опыт был на Ямале с северными мотивами. Именно за это — за знакомство с другими традициями и культурами — я и обожаю свою работу.

Мурал Георгия Куринова в Баку (2019) © Фото из личного архива Георгия Куринова

А на вопрос о трех самых сложных проектах я всегда отвечаю просто: первый — Сочи, второй — Сочи, третий — Сочи. Работать там невероятно тяжело: постоянно пытаются обмануть на деньги и не считаются с договоренностями. А вот Красная Поляна — совсем другая, более культурная история. Сочинский же менталитет я так до конца и не понял.

Мурал Георгия Куринова в Казани © Фото из личного архива Георгия Куринова

Недавно ваши картины показывали на выставке «Красный мастихин — IV. Продолжение» в краевом художественном музее имени Коваленко. В чем преимущество и ограничение выставочного зала после многоэтажных стен? — Я часто участвую в коллективных выставках и в Краснодаре, и в других городах — мы с женой активно пишем маслом и акрилом. И особых ограничений в этом формате я не вижу — скорее, это расширение свободы. В уличном пространстве публика и чиновники диктуют условия — особенно сейчас, когда вокруг сплошные «скрепы» и третий глаз у мудрой совы могут принять за символ сатаны. А на холсте ты можешь дерзнуть и быть честнее: не примут картину на одну выставку — отправишь на другую.

Георгий Куринов на фоне своих картин © Фото из личного архива Георгия Куринова

Мандалы из песка и стена Органного зала Кому юридически принадлежит мурал после того, как художник спустился с вышки, и можно ли защитить уличную работу от следующего капремонта? — Правовые нормы везде разные, но интеллектуальные права на изображение, его копии и мерч, по-моему, всегда должны оставаться за художником. Даже на фестивале автор не должен отдавать их целиком: в крайнем случае часть прав можно передать организаторам, но так, чтобы и сам художник мог свободно использовать работу. А от ремонта и уничтожения не защищен никто. Жилой дом принадлежит собственникам, и я не представляю, как юридически защитить роспись на фасаде. Даже за границей несколько моих работ в итоге уничтожили. После истории на Дзержинского горожане забеспокоились о судьбе остальных ваших муралов — «Папа» и портрет Бершанской тоже написаны на пятиэтажках. Какие работы сегодня в зоне риска? — В зоне риска всегда и все — предугадать ничего нельзя. Один мурал провисит 15-18 лет: стена северная, солнца мало, бетон хороший, сырости нет. А другой может исчезнуть через месяц или неделю. Это рулетка. Где посмотреть работы Куринова в Краснодаре (@GOOZE-ART):



— «Начинаем погружение» — ул. Горького, 96 (стена парковки у ТЦ «Арбат»).

— «Папа» (тигр) — ул. Дзержинского, 127.

— Портрет Евдокии Бершанской — ул. Лузана, 41.

— «Вернем Лео» — ул. Ставропольская, 184.

— Портрет космонавта Геннадия Падалки — ул. Котлярова, 24.

— «Подсознание может все» — ул. Ставропольская, 89.

— «Времена года» — ул. Дзержинского, 95/1 (у ЖК «Аврора»).

— «Скаты» — ул. Совхозная, 1к5.

— «Древо» — ул. Кирова, 131.

— «Матрешка» — ул. 1-я Ямальская, 5/4.



Работы Георгия Куринова на Яндекс.Картах.

Мурал Георгия Куринова «Вернем Лео» © Фото из личного архива Георгия Куринова

Раньше закрасили и «Девушку с подсолнухами» на углу Коммунаров и Офицерской, одну из первых ваших краснодарских работ. Вы жалеете о ней? И есть ли планы на новый вариант «Весны»? — «Девушка с подсолнухами» была моей самой первой крупной работой — пробником. Честно говоря, она вышла не самой удачной: не хватало опыта, еще не сложился мой стиль. Может, для кого-то это станет шоком, но я нисколько не жалею, что ее закрасили, — она мне жутко надоела. А вот нарисовать там сегодня, с 20-летним опытом, новую классную работу я бы с радостью согласился — если жильцы и администрация будут не против. Что касается «Весны», я с удовольствием сделал бы либо ее современный ремейк, либо совершенно другой мурал — желательно в том же районе, который мне очень нравится. Ближе к весне я настроен организовать в Краснодаре хотя бы один-два новых мурала — если получится. Прошу всех заинтересованных писать и звонить: я готов приезжать, разговаривать и искать средства. Изменит ли потеря «Весны» ваш подход к следующим городским проектам? Появилось ли желание прописывать юридические гарантии или, наоборот, меньше привязываться к результату? — С каждой потерей сначала приходят обида и досада, а потом все яснее понимаешь, что ничто не вечно, да и сам ты с каждым днем рождения не молодеешь. Привязанности становится меньше: картина родилась и исчезла. Как мандалы из песка, которые буддийские монахи создают, а потом сами же сметают. В этом есть доля медитации. При этом такие истории подстегивают меня рисовать больше и лучше: я пообещал себе, что вместо одной «Весны» сделаю еще три мурала — условно говоря. А насчет юридических гарантий пока не представляю, как это сделать. Если откликнутся юристы, готовые помочь разобраться, я с радостью с ними встречусь. Если представить идеальный проект в Краснодаре с любой стеной и полным карт-бланшем, о чем бы он был сегодня? — Взгляды меняются, но именно сейчас мне хочется завершить историю с Органным залом. Тот самый победивший эскиз лежит у меня на компьютере — недавно я его открыл, чуть освежил и понял, что он по-прежнему идеально подходит этому месту. На прошлой неделе я проходил мимо и видел, что штукатурка там отваливается огромными пластами: фасаду все равно нужен капитальный ремонт с полной заменой покрытия. Вот тогда можно было бы наконец сделать этот мурал. Эту городскую историю хочется довести до конца.