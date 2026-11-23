От виртуального космоса до настоящих путешествий: «Пятёрочка» подвела итоги акции со «Смешариками»
Торговая сеть «Пятёрочка» назвала обладателей трех главных призов игры «Смешарики. Сквозь вселенные» в своем мобильном приложении.
Удача улыбнулась жителям Курской и Ленинградской областей, а также Нижнего Новгорода. Один из победителей получил денежный сертификат на 1,5 млн рублей, еще двое выиграли путешествия — в Египет на концерт Шакиры и на озеро Байкал.
Космос — это к деньгам
Для Сергея Титова из поселка Олымский Курской области все началось с обычного похода в «Пятёрочку». Увидев плакат со «Смешариками», он решил попробовать свои силы в мобильной игре.
Сергей работает главным инженером в сельскохозяйственной компании, поэтому свободного времени у него немного. Но игра увлекла: он прошел все уровни на три звезды, восстановил домики персонажей, собрал детали космического корабля и отправил ракету к новым звездам. В итоге получил главный денежный приз — сертификат на 1,5 млн рублей.
О выигрыше Сергей узнал из электронного письма, но поверил в происходящее только после звонка организаторов: «Я и раньше участвовал в акциях «Пятёрочки», но такой крупный приз выиграл впервые. Когда узнал о победе, испытал целую бурю эмоций. Пока еще не решил, как распоряжусь призом. Возможно, закрою кредит за автомобиль, отправлюсь в путешествие и, конечно, куплю что-нибудь дочерям. Для меня это не только финансовая поддержка, но и настоящая вера в чудеса».
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Из игры — в путешествие
Инесса Жарова из города Сертолова Ленинградской области работает ландшафтным архитектором и часто бывает в рабочих поездках. Теперь она отправится в путешествие совсем по другому поводу: Инесса выиграла поездку на двоих в Египет с билетами на концерт Шакиры: «Мы никогда не были в Египте и до сих пор не можем поверить, что выиграли такое путешествие. Это настоящее чудо».
А Сергей Некрасов из Нижнего Новгорода до последнего не верил, что сможет получить один из главных призов. Тем не менее он прошел все уровни игры и выиграл путешествие на Байкал на двоих — теперь его ждет знакомство с одним из самых известных озер России.
Эмоции навсегда
Для главных победителей приключения со Смешариками завершились особенно неожиданно: теперь один из них строит планы на крупный выигрыш, а двое других готовятся к новым приключениям и впечатлениям.
Денежный сертификат и две поездки стали тремя главными призами игры, но далеко не единственными подарками. На протяжении акции участники также получали бонусные баллы «Х5 Клуба», скидки и предложения от партнеров. Так что счастливых историй оказалось гораздо больше.