Торговая сеть «Пятёрочка» назвала обладателей трех главных призов игры «Смешарики. Сквозь вселенные» в своем мобильном приложении. Удача улыбнулась жителям Курской и Ленинградской областей, а также Нижнего Новгорода. Один из победителей получил денежный сертификат на 1,5 млн рублей, еще двое выиграли путешествия — в Египет на концерт Шакиры и на озеро Байкал.

Космос — это к деньгам

Для Сергея Титова из поселка Олымский Курской области все началось с обычного похода в «Пятёрочку». Увидев плакат со «Смешариками», он решил попробовать свои силы в мобильной игре.

Сергей работает главным инженером в сельскохозяйственной компании, поэтому свободного времени у него немного. Но игра увлекла: он прошел все уровни на три звезды, восстановил домики персонажей, собрал детали космического корабля и отправил ракету к новым звездам. В итоге получил главный денежный приз — сертификат на 1,5 млн рублей.

О выигрыше Сергей узнал из электронного письма, но поверил в происходящее только после звонка организаторов: «Я и раньше участвовал в акциях «Пятёрочки», но такой крупный приз выиграл впервые. Когда узнал о победе, испытал целую бурю эмоций. Пока еще не решил, как распоряжусь призом. Возможно, закрою кредит за автомобиль, отправлюсь в путешествие и, конечно, куплю что-нибудь дочерям. Для меня это не только финансовая поддержка, но и настоящая вера в чудеса».