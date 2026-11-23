23 ноября Южный региональный спасательный отряд МЧС сообщил, что в горах Сочи ищут пропавшего 57-летнего местного жителя. Мужчина исчез в районе улицы Джапаридзе в селе Пластунке.

22 ноября он вместе с другом отправился в горы верхом на лошадях. Товарищ пропавшего остановился на пару минут, а затем продолжил путь. Однако впереди не оказалось ни лошади, ни его друга.

Ночью конь самостоятельно вернулся в конюшню. Связаться с пропавшим мужчиной не удалось — у него разрядился телефон.