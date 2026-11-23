Во время конной прогулки в горах Сочи пропал мужчина. Лошадь вернулась в конюшню одна
В горах Сочи в районе села Пластунки ищут пропавшего мужчину
23 ноября Южный региональный спасательный отряд МЧС сообщил, что в горах Сочи ищут пропавшего 57-летнего местного жителя. Мужчина исчез в районе улицы Джапаридзе в селе Пластунке.
22 ноября он вместе с другом отправился в горы верхом на лошадях. Товарищ пропавшего остановился на пару минут, а затем продолжил путь. Однако впереди не оказалось ни лошади, ни его друга.
Ночью конь самостоятельно вернулся в конюшню. Связаться с пропавшим мужчиной не удалось — у него разрядился телефон.
Спасатели прошли пешком по маршруту, а также обследовали село Пластунку с воздуха с помощью беспилотника и тепловизора, однако мужчину не нашли. Сейчас поиски продолжаются. МЧС запланировало обследование горной реки Сочи на участке от базы отдыха «Вертолетчик» до микрорайона КСМ. К поискам привлечены 10 специалистов и 4 единицы техники.
Как писали Юга.ру, 22 ноября Сочи затопило ливнем, дороги превратились в реки.