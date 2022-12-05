Новому вице-губернатору Краснодарского края 30 лет. Вениамин Кондратьев представил своих заместителей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил своих новых заместителей. Ими стали заммэра Краснодара Роман Лузинов и министр ТЭК и ЖКХ Андрей Прошунин.

Роман Лузинов будет курировать управление государственной охраны объектов культурного наследия, департамент имущественных отношений и министерство природных ресурсов.

Что о нем известно?

Лузинов родился в Баку в 1992 году. Учился в краснодарской школе № 93, окончил КубГАУ по специальности юриспруденция.

С 2011 года по 2013 год работал юристом в региональном отделении «Ассоциации Молодых Предпринимателей России». После окончания учебы попал в армию, где получил звание сержанта. В 2015 году Лузинов стал замдиректора по правовым вопросам в компании «СтройТехЭксперт». Через год перешел на работу в ООО «Хоум Центр». В декабре 2021 года его назначили заместителем главы Краснодара.

Отец Романа Лузинова — Сергей Лузинов, бывший заммэра Краснодара по вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта. На этой должности он работал с 2017 по 2019 годы. До этого был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края.

Андрей Прошунин на новой должности будет курировать министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, департамент государственного регулирования тарифов.

Что о нем известно?

Родился в 1970 году. Окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск и Кубанский государственный университет по направлению «Юриспруденция». С 1998 по 2011 год служил в органах внутренних дел. Затем перешел в краевую администрацию, где занимал руководящие должности.

С декабря 2020 года по декабрь 2021 года был заместителем и первым замминистра ТЭК и ЖКХ Кубани, с декабря 2021 года занимал должность главы ведомства.

Согласно налоговой декларации, в 2021 году доход Прошунина составил 1,48 млн рублей, а его супруги — 1 руб, 82 копейки. Также чиновнику принадлежит квартира площадью 83,7 кв. метров и автомобиль Land Rover, сообщил РБК Краснодар.

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