23 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что в России обсуждают введение прокатных удостоверений для видеоигр — по аналогии с фильмами. Об этом изданию рассказали два источника, знакомые с ситуацией.

Помимо удостоверений, кабинет министров предлагает приравнять разработчиков и распространителей игр к организаторам распространения информации (ОРИ). Это значит, что их обяжут регистрироваться в реестре Роскомнадзора, хранить данные на российских серверах и устанавливать оборудование СОРМ (Система оперативно-разыскных мероприятий).

В отрасли идею восприняли скептически. Глава Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников объяснил, что механизм прокатных удостоверений для игр не подходит: игра — это сервис, который меняется каждый день. Сезоны, дополнения, контент от игроков — удостоверение, выданное в день релиза, через месяц будет описывать уже другую игру. Кроме того, экспертиза каждой версии каждой игры — это очередь, сроки и деньги.