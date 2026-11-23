В России могут ввести прокатные удостоверения для видеоигр по аналогии с фильмами
Минцифры и правительство обсуждают регистрацию разработчиков игр в Роскомнадзоре
23 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что в России обсуждают введение прокатных удостоверений для видеоигр — по аналогии с фильмами. Об этом изданию рассказали два источника, знакомые с ситуацией.
Помимо удостоверений, кабинет министров предлагает приравнять разработчиков и распространителей игр к организаторам распространения информации (ОРИ). Это значит, что их обяжут регистрироваться в реестре Роскомнадзора, хранить данные на российских серверах и устанавливать оборудование СОРМ (Система оперативно-разыскных мероприятий).
В отрасли идею восприняли скептически. Глава Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников объяснил, что механизм прокатных удостоверений для игр не подходит: игра — это сервис, который меняется каждый день. Сезоны, дополнения, контент от игроков — удостоверение, выданное в день релиза, через месяц будет описывать уже другую игру. Кроме того, экспертиза каждой версии каждой игры — это очередь, сроки и деньги.
Без «Мстителей» и «Дюны»:
Источник в ИТ-компании добавил: если удостоверения введут, важно обеспечить равные требования для российских и иностранных разработчиков. Но получение таких документов иностранцами пока трудно представить на практике.
Он напомнил, что игры с открытым чатом и сегодня формально подпадают под требования к ОРИ — нового закона для этого не нужно. Прецедент уже есть: PUBG Mobile в 2023 году стала первой игрой, включенной в реестр.
Собеседник издания в отрасли считает, что обязательная регистрация ОРИ создаст избыточную нагрузку. Введение же прокатных удостоверений негативно скажется на всем рынке — студии и платформы понесут дополнительные расходы.
Идею прокатных удостоверений для игр уже обсуждали в 2023 году. Ее автором выступала Яна Лантратова, на тот момент первый зампред комитета Госдумы по просвещению. Участники рынка и тогда предупреждали, что мера ограничит выход международных студий на российский рынок и может привести к ответным мерам в отношении отечественных разработчиков.
Как писали Юга.ру, Минцифры разработало законопроект о снятии ответственности с операторов связи за отключение мобильного интернета.