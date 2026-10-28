Город или катастрофа? С чего начать новому мэру Краснодара

Автор телеграм-канала «Градономика» Михаил Келеметов рассуждает о том, что оставил после себя Евгений Наумов, и о вызовах, с которыми неизбежно столкнется новый мэр кубанской столицы.
Глава Краснодара Евгений Наумов, досрочно ушедший в отставку 5 октября, оставил преемнику тяжелое наследство. Со времен Владимира Евланова Краснодар при каждом градоначальнике живет под чудовищным давлением бесконечных строек. Город и раньше считался привлекательным для переезда, а с 2010 года широкая реклама и низкие по сравнению с другими регионами цены на жилье превратили его в мекку для переселенцев. Это породило клубок градостроительных, инфраструктурных и социальных проблем.
Школы в три смены, трамвайный тупик и конфликт вокруг храма:
Массовая застройка не только перегружает транспорт и снижает качество жизни, но и ложится бременем на коммунальную инфраструктуру: каждый год в городе сдаются миллионы квадратных метров. Ресурсоснабжающие организации выдают застройщикам технические условия на подключение, не считаясь с реальным запасом мощностей и износом сетей, а после аварий ссылаются на нехватку средств для модернизации. Городские власти от решения этих вопросов фактически самоустранились: по закону они не обязаны проверять, подкреплены ли эти условия свободными мощностями.
Болевые точки и долгострои множились вместе со строительным бумом. Новому мэру достанутся так и не завершенные мегастройки. Прежде всего это многострадальная реконструкция Западного обхода с параллельным строительством трамвайной линии. Сроки сдачи переносили уже несколько раз и, по всей видимости, перенесут снова. К тому же из трамвайного проекта исключили последний и самый важный этап, который должен был соединить новую линию с существующей на улице Московской. Теперь ветка будет тупиковой и закончится у «Баскет-Холла». При этом работы практически стоят: пути до сих пор не дошли даже до улицы Красных Партизан.
Самый масштабный и сложный проект модернизации коммунальной инфраструктуры — строительство большого канализационного коллектора — тоже буксует. Половина северной и северо-восточной части города разрыта под прокладку коллектора. Бюджет проекта — около 20 млрд рублей. Завершить работы планируют к марту 2027 года, но, судя по темпам, в срок не уложатся и здесь.
Финансист из мэрии:
Есть и другие проблемные объекты, но причины у всех одни и те же: администрации Краснодара явно не хватает компетенций, а системной программы действий у нее нет. Мэрия реагирует на вызовы, которые сама и создает, вместо того чтобы их предотвращать. Показателен эпизод лета 2024 года: во время блэкаута жители микрорайона Россинского перекрыли дорогу, и приехавший к ним мэр Наумов предложил приковать себя наручниками к столбу, пока не дадут свет. Между тем этот блэкаут, как и постоянные прорывы канализации в том же районе, — естественное следствие неограниченной выдачи разрешений на строительство.
Однако главная задача нового мэра — добиться признания фактической численности населения города. Только тогда можно будет требовать для Краснодара больше денег по федеральным программам и запрашивать трансферты в городской бюджет. Последняя перепись была провалена: по словам губернатора Вениамина Кондратьева, который ссылался на данные силовиков, в городе живет более 2,3 млн человек — почти вдвое больше, чем по официальным данным. Но дальше слов дело не пошло. Это вопрос политический: чтобы эти цифры признали на федеральном уровне, нужна активная работа и городских, и краевых властей. Без этого город так и останется хронически недофинансированным: денег не хватает уже не только на крупные проекты, но даже на базовые нужды.
Итак, новому мэру придется сосредоточиться на нескольких ключевых задачах. Без регулирования жилищного строительства, без профессиональной команды в мэрии и конкретной программы развития города, без признания реальной численности населения и соответствующего увеличения бюджета он будет управлять не городом, а катастрофой.
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