Город или катастрофа? С чего начать новому мэру Краснодара

Автор телеграм-канала «Градономика» Михаил Келеметов рассуждает о том, что оставил после себя Евгений Наумов, и о вызовах, с которыми неизбежно столкнется новый мэр кубанской столицы. Глава Краснодара Евгений Наумов, досрочно ушедший в отставку 5 октября, оставил преемнику тяжелое наследство. Со времен Владимира Евланова Краснодар при каждом градоначальнике живет под чудовищным давлением бесконечных строек. Город и раньше считался привлекательным для переезда, а с 2010 года широкая реклама и низкие по сравнению с другими регионами цены на жилье превратили его в мекку для переселенцев. Это породило клубок градостроительных, инфраструктурных и социальных проблем.

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Массовая застройка не только перегружает транспорт и снижает качество жизни, но и ложится бременем на коммунальную инфраструктуру: каждый год в городе сдаются миллионы квадратных метров. Ресурсоснабжающие организации выдают застройщикам технические условия на подключение, не считаясь с реальным запасом мощностей и износом сетей, а после аварий ссылаются на нехватку средств для модернизации. Городские власти от решения этих вопросов фактически самоустранились: по закону они не обязаны проверять, подкреплены ли эти условия свободными мощностями. Болевые точки и долгострои множились вместе со строительным бумом. Новому мэру достанутся так и не завершенные мегастройки. Прежде всего это многострадальная реконструкция Западного обхода с параллельным строительством трамвайной линии. Сроки сдачи переносили уже несколько раз и, по всей видимости, перенесут снова. К тому же из трамвайного проекта исключили последний и самый важный этап, который должен был соединить новую линию с существующей на улице Московской. Теперь ветка будет тупиковой и закончится у «Баскет-Холла». При этом работы практически стоят: пути до сих пор не дошли даже до улицы Красных Партизан.

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Самый масштабный и сложный проект модернизации коммунальной инфраструктуры — строительство большого канализационного коллектора — тоже буксует. Половина северной и северо-восточной части города разрыта под прокладку коллектора. Бюджет проекта — около 20 млрд рублей. Завершить работы планируют к марту 2027 года, но, судя по темпам, в срок не уложатся и здесь.

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