В Краснодаре начался прием документов на должность главы города

С 15 сентября в Краснодаре конкурсная комиссия начала принимать документы кандидатов на должность мэра

В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что с 15 сентября начался приём документов от кандидатов на должность мэра города. Конкурс по выбору главы пройдет 8 ноября.

Документы будут принимать в администрации города на улице Красной, 122, в кабинете 148. Принести их можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 17:00. В выходные дни комиссия не работает.



Принести документы кандидаты могут до 14 октября. Информацию о конкурсе на должность главы города и условия участия можно посмотреть в специальном разделе на сайте мэрии.

Отметим, в конкурсную комиссию вошли председатель городской Думы Вера Галушко, первый заместитель председателя гордумы Галина Ермакова, председатель городской Общественной палаты Юрий Ткаченко и заместитель начальника управления делами гордумы Кирилл Перцев.

Еще четырех человек назначил губернатор края Вениамин Кондратьев — директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Александра Топалова, председателя Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попову, начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Василия Пархоменко, начальника управления правового обеспечения, реестра и регистра департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Татьяну Марееву.

Напомним, подать документы на конкурс могут кандидаты не младше 21, но и не старше 65 лет. Полную инструкцию как стать мэром можно почитать здесь.

Нового главу Краснодара выбирают из-за досрочного ухода Андрея Алексеенко. Он возглавил кабмин Харьковской области. Временно исполняющим обязанности мэра города стал Максим Слюсарев.