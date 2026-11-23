Территорию долины реки Жане с дольменами и водопадами сделают бесплатной для посещения

19 ноября глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в долине реки Жане создадут музейный комплекс под открытым небом.

Долина реки Жане — археологическая достопримечательность в окрестностях Геленджика, расположенная недалеко от села Возрождение. Там находятся водопады, древние дольмены, курганы, средневековые захоронения и природные чаши, в которых купаются туристы.

По словам Богодистова, местные жители недовольны тем, что сейчас за вход в долину приходится платить — 400 рублей за взрослый билет и 200 рублей за детский. В 1990-е годы территория принадлежала городу и была бесплатной.