В Геленджике вход в долину реки Жане сделают бесплатным — там появится новый музейный комплекс
Территорию долины реки Жане с дольменами и водопадами сделают бесплатной для посещения
19 ноября глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в долине реки Жане создадут музейный комплекс под открытым небом.
Долина реки Жане — археологическая достопримечательность в окрестностях Геленджика, расположенная недалеко от села Возрождение. Там находятся водопады, древние дольмены, курганы, средневековые захоронения и природные чаши, в которых купаются туристы.
По словам Богодистова, местные жители недовольны тем, что сейчас за вход в долину приходится платить — 400 рублей за взрослый билет и 200 рублей за детский. В 1990-е годы территория принадлежала городу и была бесплатной.
«Белый мыс» в Геленджике:
Власти планируют создать новый музейный комплекс в долине, чтобы изменить ситуацию и вновь сделать вход свободным. Заниматься комплексом будет историко-краеведческий музей Геленджика.
Кроме того, долину благоустроят — там появится входная группа, пост охраны, скамейки, информационные стенды и модульный туалет.
Как писали Юга.ру, в ноябре стало известно, что еще одна скульптура невесты появится в Геленджике. Власти потратят на нее 216 миллионов рублей.