Займы, биржа и фальшивый розыгрыш. Четверо краснодарцев отдали мошенникам 300 тысяч рублей за выходные
В Краснодаре телефонные аферисты обманули горожан на 335 тыс. рублей
23 ноября пресс-служба полиции Краснодара сообщила, что за минувшие выходные телефонные мошенники выманили у горожан 335 тыс. 942 рубля. Жертвами стали четыре человека в возрасте от 35 до 62 лет.
Аферисты представлялись сотрудниками финансовых организаций и предлагали оформить заем, убеждали вложить деньги в прибыльную биржевую сделку, рекомендовали купить часы по уникальной цене, а также заманивали участвовать в розыгрыше.
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Полиция призывает быть бдительными и не доверять незнакомцам, которые по телефону просят перевести деньги, продиктовать данные карты или коды из СМС. Ни один банк или госорган не запрашивает такие сведения по телефону.
Если поступил подозрительный звонок — не нужно вступать в диалог. Следует прервать связь и сообщить о попытке мошенничества по телефону 102 или в ближайший отдел полиции.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске жертва аферистов сама стала мошенницей и обманула людей на 12 млн рублей.