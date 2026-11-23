23 ноября пресс-служба полиции Краснодара сообщила, что за минувшие выходные телефонные мошенники выманили у горожан 335 тыс. 942 рубля. Жертвами стали четыре человека в возрасте от 35 до 62 лет.

Аферисты представлялись сотрудниками финансовых организаций и предлагали оформить заем, убеждали вложить деньги в прибыльную биржевую сделку, рекомендовали купить часы по уникальной цене, а также заманивали участвовать в розыгрыше.