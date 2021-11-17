Новым вице-мэром Краснодара стал 29-летний Роман Лузинов

Напомним, 17 ноября депутаты гордумы избрали мэром Краснодара бывшего первого вице-губернатора Андрея Алексеенко. За его кандидатуру проголосовали 40 депутатов. Фракция КПРФ от участия в голосовании отказалась, потребовав вернуть прямые выборы мэра и включить в бюллетень строку «против всех».

С 2017 по 2019 год Лузинов занимал должность заместителя генерального директора МУП «Парки, инвестиции, туризм». С 2019 по 2020 год был директором Дворца спорта «Олимп».

Позже администрация Краснодара опубликовала сообщение о согласовании на должность вице-мэра Романа Лузинова. Ранее он работал председателем комитета по собственности, приватизации, землеустройству Городской думы.

Кто такой Роман Лузинов

Роман Лузинов родился в Баку в 1992 году. Учился в краснодарской школе № 93. Потом окончил КубГАУ по специальности юриспруденция. С 2011 года по 2013 год работал юристом в региональном отделении «Ассоциации Молодых Предпринимателей России».

После окончания учебы — в 2014 году — попал в армию, где получил звание сержанта. А уже в 2015-м Лузинов стал замдиректора по правовым вопросам в компании «СтройТехЭксперт», через год он сменил место работа на ООО «Хоум Центр».

Кроме того, с 2016 года Лузинов — председатель комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края по вопросам имущественных и земельных отношений. Женат, есть дочка.